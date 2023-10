아이엘포유, 미국 조지아주에 법인설립… 100만달러 투자

제조유통 디지털전환(DT) 기업 비즈니스인사이트와 자회사 아이엘포유가 이차전지, 반도체 미국공장을 추진 중인 SK, 삼성 등 한국 대기업 고객사의 미국 사업 확대를 위해 미국 조지아주 현지법인 BI America Corporation(BIA)을 설립했다고 12일 밝혔다.미국법인 설립을 위한 초기 투자금은 100만 달러(약 13억 원)로 모기업인 아이엘포유와 비즈니스인사이트가 투자한다. 미국법인은 한국 본사와 연계해 미국공장을 구축하는 고객사의 스마트팩토리 사업을 한국과 미국에서 동시 지원한다.조지아주는 미국 내에서 제조업의 메카로 부상하고 있고, 기존 현대기아차 공장과 부품제조 협력사가 많은 지역으로, 최근 주 정부 차원의 다양한 정책적 지원을 받으면서 전기차, 배터리 산업 허브로 주목받는 지역이다. 현대차 메타플랜트 전기차 전용공장, SK온 조지아 배터리공장, BOSK 켄터키, 테네시 배터리공장, 한화큐셀 태양광모듈공장 등이 2025년까지 건설, 가동에 들어가고, 텍사스주에는 삼성전자 반도체공장이 오스틴 외 테일러에 신규 공장을 구축하고 있다.비즈니스인사이트와 아이엘포유는 조지아 현지법인인 BIA를 통해 조지아주 이차전지, 텍사스주 반도체 한국 대기업의 미국공장 MES IT 구축을 지원하면서 글로벌 진출 전초기지로 활용할 예정이다.홍의영 아이엘포유 대표는 "국내에서의 반도체, 이차전지 스마트팩토리 컨설팅과 MES 구축 역량을 활용하여 한국기업의 미국공장 스마트팩토리 IT시장을 선점하기 위해 선제적으로 미국 법인 설립을 결정했다. 북미시장에 진출한 한국 제조기업을 대상으로 차별화되고 안정적인 MES 컨설팅과 IT 서비스를 제공하고, 향후 미국 한인마트 대상 유통 IT사업까지 확대할 것이다"고 전했다.아이엘포유는 BIC그룹(회장 양창훈, 대표 성준경)의 IT 사업 계열사로서, 제조 컨설팅 비즈니스인사이트, 유통플랫폼 리테일앤인사이트, 미식플랫폼 블루스트리트 등을 보유한 디지털 비즈니스 전문기업이다.동아닷컴 김상준 기자 ksj@donga.com