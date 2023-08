청춘이 아름답도록 마음 건강 관리

올해로 설립 41주년을 맞은 아모레퍼시픽공감재단은 청소년과 청년들의 마음 건강과 경제적 자립을 위해 다양한 사업을 진행하고 있다. 특히 올해는 ‘룩엣미(Look at ME) 캠페인’을 통해 청년의 삶을 건강하고 아름답게 온전히 누릴 수 있도록 지원하고 있다.먼저 아모레퍼시픽공감재단은 6월 23일 ‘Look at ME 청년 공감 토크’를 개최해 이번 캠페인의 본격적인 시작을 알렸다. 아모레퍼시픽 본사로 방문한 청년 400여 명에게 청년 세대의 다양한 고민과 회복 스토리를 공유하고 마음 건강을 찾는 고민 상담을 진행했다.7월에는 청년들의 삶을 건강하고 아름답게 온전히 누릴 수 있도록 지원하는 ‘Look at ME 청년 마음 테라피’도 시작했다. 11월까지 총 5회에 걸쳐 진행되는 프로그램은 건강한 일상을 위한 테라피 루틴을 제안하고 청년들이 오롯이 자신에게 집중할 수 있는 자기 돌봄의 경험을 제공한다.모든 과정은 아모레퍼시픽 본사에서 무료로 제공하며 우수 참여자로 선발된 인원은 향후 제주도에서 진행 예정인 마음 건강 테라피 프로그램도 경험할 수 있다.아모레퍼시픽공감재단은 올해 ‘청년의 날’을 맞아 9월 17일 ‘청년 마음 축제’를 개최하고 축제에 함께할 참여자를 모집한다. ‘나를 들여다보는 청년 마음 축제’라는 슬로건 아래 마음 건강에 관심 있는 청년 1000명을 찾는다.이번 축제는 마음 건강 관리의 중요성과 방법을 알 수 있는 다양한 프로그램을 무료로 제공한다. 서울시와 마음 건강 관련 다양한 파트너사가 참여하고 117만 명 유튜브 구독자를 보유한 ‘비타민신지니’와 전문 운동 강사들이 댄스핏을 비롯해 라틴핏, 바디스킬 릴리즈 등을 선보인다.이외에도 아모레퍼시픽 메이크업 아티스트가 함께하는 ‘메이크업 커뮤니티’ 프로그램과 숙명여대 음악치료대학원과 진행하는 ‘뮤직 테라피’ 등을 운영한다.축제 현장에서는 이벤트를 통해 선착순 400명에게 헤라 선크림 제품도 증정한다. 참가 신청은 네이버 예약을 통해 가능하며 자세한 내용은 아모레퍼시픽공감재단 공식 인스타그램 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.송진호 기자 jino@donga.com