삼성증권 The SNI Center 오픈

역량 있는 PB와 패밀리오피스 커미티가 자산관리부터 경영 컨설팅까지 제공

글로벌 컨설팅 기업 보스턴컨설팅그룹(BCG) 연구 조사 결과, 향후 10년간 글로벌 자산시장은 벤처·스타트업 기업 오너 등 신흥 부유층, 이른바 뉴리치(New Rich)가 보유한 자산 ‘뉴머니’가 ‘올드머니’ 대비 2배 빠르게 성장해 2030년에는 전체 부유층 자산의 절반 수준을 차지할 것으로 나타났다. 우리나라에서도 최근 벤처, 스타트업 등을 거치며 빠르게 성장한 기업의 임직원을 중심으로 뉴리치가 크게 늘며, 그동안 전통부자(Old Rich) 중심으로 운용됐던 자산관리 방식에 변화의 바람이 일고 있다. 삼성증권은 1월 18일 국내 최초로 신생 성장기업의 발전 단계에 따라 금융, 비금융을 망라해 맞춤형 토털 솔루션을 제공하는 뉴리치 전담 조직 ‘The SNI Center’를 오픈했다. 삼성증권은 이른바 뉴리치로 불리는 이들 벤처, 스타트업 등 성장기업 임직원 대상 영업을 통해 초부유층 자산관리 2.0시대를 열어갈 예정이다.삼성증권 측은 뉴리치가 주도하는 초부유층 시장을 2.0시대로 명명한 이유에 대해 “뉴리치의 니즈 자체가 기존 초부유층 고객과 현저히 차별화되기 때문”이라고 설명한다. 기존 부유층은 안정적 자산관리, PB(프라이빗 뱅커)와의 친밀함 등에 가치를 부여하는 반면 뉴리치는 금융기관의 전문성과 폭넓은 네트워크 지원, 상품의 차별성 등에 더 큰 가치를 부여하는 특성이 있기 때문이다. 이런 뚜렷한 특성 때문에 골드만삭스, JP모건 등 글로벌 IB(투자은행)는 이미 뉴리치 전담팀을 만들어 맞춤형 서비스를 제공하는 등 발 빠르게 영업에 나섰다.국내에서는 삼성증권이 2010년부터 30억원 이상 초부유층 자산관리를 시작하며 쌓은 자산과 노하우를 바탕으로 뉴리치 전담 지점인 The SNI Center를 최초로 선보이게 됐다. The SNI Center는 삼성증권의 전사 역량을 총동원해 자금조달, 사업확장, 지분관리, 자금운용 등 기업의 성장 단계별로 필요한 금융서비스는 물론 인재개발, 제도 운영 같은 비금융 분야 컨설팅까지 아우르는 신개념 자산관리 서비스를 제공하게 된다.The SNI Center는 뉴리치와의 네트워킹이 가능하며, 기업금융에 강한 인력으로 구성해 고객과 눈높이를 맞췄다. 기업별로 각기 다른 니즈에 부응하기 위해 대기업 대표이사 등 경영진, 연기금 등 각종 기관 투자자에 맞춤형 자산관리 서비스 제공 경험이 풍부한 11명의 PB를 선발 배치했다. The SNI Center PB들은 뉴리치 고객과의 접점에서 비상장 펀딩, 임직원 스톡옵션 제도, IPO(기업공개) 등 신흥기업 오너에게 필요한 금융서비스 전반을 제공한다. 본인 역량뿐 아니라 사내외 전문 네트워크의 시너지를 통해 고객 만족도를 극대화하는 컨트롤 타워 역할을 수행할 예정이다. 특히 이들은 뉴리치 비즈니스라는 새로운 영업모델 창출을 위해 기존 점포에서 관리하던 거액의 자산을 내려놓고 The SNI Center에서 새롭게 영업을 시작했을 정도로 각오가 남다른 것으로 알려졌다.우수한 PB 인력에 더해, 55명에 달하는 본사 전문가로 구성된 패밀리오피스 커미티도 The SNI Center를 지원한다. 이 커미티에는 금융상품, 세무, 부동산 등 전문가는 물론이고 리서치, IB, 외부위탁운용관리(OCIO), 연금컨설팅 전문가도 합류해 법인의 자금 조달부터 운용, 임직원 자산관리까지 경영인이 가진 모든 영역의 고민에 전문적 컨설팅을 제공할 예정이다. 특이한 점은 커미티에 인재개발 및 인사제도 운영 전문가까지 합류했다는 점. 이는 역사가 짧은 벤처기업 조직이 성장할 때 필요한 다양한 경영관리 영역까지 체계적인 서비스를 지원하기 위해서다.삼성증권 SNI전략담당 백혜진 상무는 “신흥 부유층 고객은 기업 지분이나 스톡옵션 등 주식을 통해 자산을 증식한 경우가 많아 투자 성향이 적극적인 분이 대다수다. 주식, 채권 등 전통 투자자산 외에도 프라이빗 딜 등 나만을 위한 차별된 투자 기회, 경영관리 등에 이르기까지 관심 영역이 다채롭다”며 “이들의 차별화된 요구를 충족시키기 위해 전사적 역량을 모두 집결했다. 이런 역량을 바탕으로 고객의 기업이 성장하면서 고민하는 모든 부분에 걸쳐 원 포인트 솔루션이 제공될 수 있도록 총력을 다할 것”이라고 설명했다.실제 삼성증권이 30억원 이상 초고액 자산가 중 뉴리치 고객 그룹과 일반 부유층 그룹의 특성을 분석한 결과, 뉴리치 40대 비중이 50%를 차지해 가장 많다. 일반 부유층은 60대가 30%, 50대가 25%를 차지해 연령대부터 확연히 다른 모습을 보였다. 또한 뉴리치는 일반 부유층에 비해 혁신기업 투자에 적극적인 것으로 나타났다.이번 The SNI Center 오픈은 그간 한국 초부유층 자산관리의 길을 닦아온 삼성증권이 이 시장에서 또 한 번 아무도 가지 않은 길을 만드는 의미 있는 시도로 평가된다. 삼성증권이 2010년 증권업계 최초로 초고액자산가 전담 점포를 도입한 이후 3300명의 고객과 100조원이 넘는 관리 자산을 바탕으로 초고액자산가 시장을 주도해 왔기 때문이다. 특히 2020년 7월 말에는 국내 최초로 기관투자가급 파트너 서비스를 개인 고객에 제공하는 ‘패밀리오피스’ 서비스를 론칭했다. 패밀리오피스는 2021년 말 기준으로 가입 가문 60곳, 자산 규모는 20조원을 넘어서며 일반적인 연금 공단의 운용 규모 수준으로 빠르게 성장했다.김명희 기자 mayhee@donga.com