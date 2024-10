가수 하성운이 27일 오후 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘Billboard K POWER 100’ 이벤트 포토월 행사에서 포즈를 취하고 있다. ‘Billboard K POWER 100’ 이벤트는 빌보드 코리아의 공식 론칭을 기념하는 자리로, 한국 대중음악의 근 100년 역사를 기념하며 K-POP을 중심으로 한 한국 음악이 세계 음악 산업에 끼친 영향력을 조명하기 위해 마련됐다. 2024.08.27.뉴시스

하성운의 소속사 빅플래닛메이드엔터는 4일 입장문을 통해 “금일 가수 백예린 님이 SNS를 통해 하성운이 부른 드라마 ‘엄마친구아들’ OST의 ‘왓 아 위(What are we)’ 대해 표절 의혹을 제기한 것과 관련해 하성운은 이번 표절 논란과 무관하다는 입장을 전한다”고 밝혔다.이어 “하성운과 빅플래닛메이드엔터는 드라마 OST 제작사의 의뢰로 단순 가창자로 참여했을 뿐 ‘왓 아 위’의 작사, 작곡, 편곡 등에는 관여하지 않았다”며 “그럼에도 하성운이 부른 OST가 표절 시비에 휘말리며 팬 여러분에게 심려를 끼쳐 드린 점 송구스럽게 생각한다”고 했다.앞서 백예린은 ‘엄마친구아들’의 OST가 지난 2019년 발매한 첫 정규앨범 ‘에브리 레터 아이 센트 유(Every letter I sent you)’의 수록곡 ‘0310’과 멜로다 라인이 유사하다며 표절 의혹을 제기했다.백예린은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “따라하는게 기분 나쁘다. 내 곡이 마음에 들면 내게 물어보라(It must suck copying, feel bad. If you want a song like mine, Please ask me so)”는 글을 영어로 덧붙이며 불쾌감을 내비쳤다.[서울=뉴시스]