투바투, 日 골드디스크 인증 통산 10개…글로벌 기록 행진

글로벌 반응을 얻고 있는 그룹 ‘투모로우바이투게더’(TXT·투바투)가 일본 레코드협회 골드 디스크 플래티넘 인증을 받았다.10일 일본 레코드협회에 따르면, 투바투의 정규 3집 ‘이름의 장: 프리폴(FREEFALL)’은 10월 기준 누적 출하량 25만 장을 넘겼다. 일본 레코드협회는 매월 골드 디스크 인증 작품을 발표한다. 누적 출하량 기준으로 골드(10만 장 이상), 플래티넘(25만 장 이상), 더블 플래티넘(50만 장 이상) 등의 인증을 부여한다.이로써 투바투 통산 10개 앨범 골드 디스크 인증을 획득했다. ‘매직 아워(MAGIC HOUR)’와 ‘드라마(DRAMA)’, ‘스틸 드리밍(STILL DREAMING)’, ‘혼돈의 장: 프리즈(FREEZE)’, ‘미니소드2 : 썰스데이즈 차일드(minisode 2: Thursday’s Child)‘가 골드 인증을 받았다. ’카오틱 원더랜드(Chaotic Wonderland)‘, ’이름의 장: 템테이션(TEMPTATION)‘은 플래티넘, ’굿 보이 곤 배드(GOOD BOY GONE BAD)‘와 ’스위트(SWEET)‘는 더블 플래티넘을 획득했다.’이름의 장: 프리폴‘은 일본 오리콘 ’주간 앨범 랭킹‘에서 1위에 올랐다. 해외 아티스트로는 최초로 9개 앨범이 주간 앨범 랭킹 연속 1위를 하며 신기록을 세웠다. 지난해 5월 해외 아티스트 최초로 6개 앨범 연속 주간 앨범 랭킹 1위 기록을 세운 데 이어 올 들어 3개 앨범을 연달아 정상에 올린 것이다.투바투는 미국 시장에서도 떠오르고 있다. ’이름의 장: 프리폴‘은 미국 빌보드 메인 앨범차트 ’빌보드 200‘에서 3주 연속 상위권이다. 전작이 해당 차트에서 1위에 오르는 등 총 9장의 앨범이 차트에 진입하며, 그룹 ’방탄소년단(BTS)‘ 기록의 뒤를 잇고 있다. 지난 9월에는 역대 K팝 아티스트 중 데뷔 후 최단 기간에 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMAs) 무대에 오르고, ’올해의 푸시 퍼포먼스‘(PUSH Performance of the Year) 수상까지 했다. 2023 MTV 유럽 뮤직 어워드(2023 MTV EMA)에서 ’베스트 푸시(Best Push)‘ 트로피를 거머쥐는 등 글로벌 그룹으로 주목받고 있다.한편 투바투는 내달 2~3일 서울 구로구 고척스카이돔에서 월드투어 앙코르 공연을 연다.[서울=뉴시스]