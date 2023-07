여자 축구 응원하는 현대자동차 ‘세기의 골’

‘세기의 골’ 캠페인을 책임지고 있는 지성원 현대자동차 브랜드마케팅본부장.

현대자동차는 연대와 포용을 강조하는 ‘세기의 골’(Goal of the Century) 캠페인을 진행하며, 2023 국제축구연맹(FIFA) 호주·뉴질랜드 여자월드컵™을 공식 후원한다.

현대자동차 ‘세기의 골’ 캠페인 영상 이미지. 130년 동안 여자 축구와 여자 월드컵이 일궈온 역사 속 발자취와 앞으로 만들어갈 움직임을 담았다.

현대자동차는 지속가능한 세상과 미래세대를 위한 참여와 연대의 메시지를 담은 ‘세기의 골’ 캠페인의 연장선으로 여성을 포함한 모두가 평등한 기회를 갖고 재능을 펼칠 수 있는 세상을 주제로 한 캠페인을 진행한다. 2023 FIFA 여자월드컵TM 개최에 맞춰 많은 소녀들이 축구를 통해 큰 꿈을 가질 수 있도록 여자 축구를 지원하며 전 세계와 함께 응원한다. 현대자동차는 1999년부터 여자월드컵을 연속 후원하며 여자 축구 성장의 역사와 함께하고 있다.캠페인을 책임지고 있는 지성원 현대자동차 브랜드마케팅본부장을 만나 ‘세기의 골’에 관한 자세한 이야기를 들어보았다.‘세기의 골(Goal of the Century)’은 현대차가 2022년 4월부터 시작한 캠페인이다. 축구 선수들이 월드컵에서의 승리라는 ‘골’을 달성하기 위해 하나가 되어 노력하는 것과 같이, 우리 모두가 하나의 큰 목표를 향해 공감 및 연대하자는 의미를 담고 있다.축구로 하나가 된 전 세계 사람들과 지속가능한 세상을 만들기 위해 앞장서겠다는 목표로, 더 나은 더 건강한 미래를 위해 노력하고 행동하며 “휴머니티를 향한 진보(Progress for Humanity)”라는 현대차의 비전을 현실화시키기 위해 시작됐다.2023 FIFA 여자월드컵TM을 맞이해 ‘모두에게 기회가 평등한 세상’을 ‘세기의 골’로 정의했다. 여성을 포함한 모두가 평등한 기회를 갖고 재능을 펼칠 수 있는 포용적인 세상을 만드는 것이 주제다. 여자 축구의 역사를 기념하면서 모두를 하나로 뭉치게 하고, 전 세계 축구팬에게 희망과 영감을 주는 것이 목표다.여성들의 축구 열정과 재능을 지지하고, 성별에 상관없이 모두가 자신의 꿈을 실현할 수 있는 기회를 제공하는 것이 이유다. 현대차는 1999 미국 FIFA 여자월드컵TM을 시작으로 25년 동안 후원하며 성장의 역사를 함께하고 있다. 이는 현대차가 남녀노소 누구나, 축구 경기장 안에서나 밖에서 동등한 기회를 가져야 한다는 믿음에서 비롯됐다.1921년에는 “축구는 여성에게 적합하지 않으며 장려되어서는 안 된다.”라며 여자에게 금지되었다. 한국에서도 여성이 축구를 한다는 것은 불과 30여 년 전만 하더라도 상상조차하기 힘든 일이었다. 그러나 시대는 변했고, 이제 여자 축구는 전 세계 사람들이 즐기는 스포츠가 됐다.한 ‘세기’가 지나, 우리는 호주에서 열린 여자월드컵 첫 경기에서 8만명의 관중으로 가득 찬 것을 목격했다. 과거의 도전과 제약을 극복하며 오늘에 이르기까지 여자 축구와 여정을 함께해 큰 자부심을 느낀다. 현대차는 더 많은 사람들이 여자 축구의 역사를 배우고 스포츠를 함께 즐길 수 있기를 바란다.‘How Far We‘ve Come’은 ‘우리가 달려온 길, 그리고 나아갈 길’을 의미한다. 영상에는 130년 동안 여자 축구와 여자월드컵이 일궈온 역사 속 발자취와 앞으로 만들어갈 움직임을 담았다. 여성들의 끝없는 의지와 열정 그리고 여자 축구 발전에 기여한 모든 이들에 대한 경의를 표현했다.캠페인 영상은 시공간을 넘나들며 축구를 하는 여성이 주인공으로 여자 축구 역사의 중요한 순간들을 중심으로 한 성장사가 담겨있다. 최초 여자 축구 클럽 중 하나인 영국 여성 축구 클럽(British Ladies’ Football Club)의 첫 경기인 1895년부터 여자 축구의 50년 금지령을 상징하는 1921년, 1971년 프랑스와 네덜란드 사이에서 진행된 최초의 국제 여자 축구 경기 를 지나, 8월 20일 있을 2023 FIFA 여자 월드컵 결승전까지의 장면이 보여진다.현대차의 흔적도 곳곳에서 볼 수 있다. 1970년대가 나오는 장면에서는 첫 독자 생산 모델인 ‘포니’가 나오고, 현재를 시대적 배경으로 하는 장면에서는 ‘아이오닉 5’가, 미래세대를 상징하는 장면에서는 ‘아이오닉 6’를 포착할 수 있다. 1999년부터 지원해 온 현대차의 후원 역사와 여자 축구의 발전사를 함께 조명했다.2023 FIFA 월드컵의 공식 후원사로, 성공적인 월드컵 진행과 많은 소녀들이 축구를 통해 축구장 안팎에서 큰 꿈을 가질 수 있도록 돕기 위해 다양한 지원과 활동을 하고 있다.결승전이 열리는 8월 20일까지 호주 시드니에 위치한 툼발롱 공원에서 열리는 FIFA 팬 페스티벌™에서 ‘그라운드를 지배하라: 여자 축구의 얼굴(Calling the Shots: Faces of Women’s Football)’을 주제로 2023 FIFA 여자월드컵TM 특별 전시관인 ‘FIFA 박물관(FIFA Museum Presented by Hyundai)을 운영한다.또한 축구를 매개로 선수, 구단, 브랜드들과 연대해 사회적 문제를 해결하는 비영리 단체인 커먼 골(Common Goal)과 파트너십을 맺고 월드컵 경기장 밖에서 여자 축구의 발전을 지원한다.총 371대의 차량도 월드컵 공식 운영 차량으로 지원한다. 차량은 VIP, 심판, 스태프 탑승 용도로 사용되며, 지원차량의 고장 또는 사고 시 신속한 대응을 위해 실시간 차량 관제 서비스도 운영한다.뮤지엄 전시는 여자월드컵 대회를 만들기 위해 노력한 선수, 코치, 스탭, 서포터 등 개개인을 조명하는 인물 중심의 콘셉트로 여자 월드컵 발전의 역사를 한 눈에 볼 수 있다. 1회(1991년) 여자 월드컵 우승 트로피와 2023 FIFA 여자월드컵TM 트로피가 번갈아 전시되며 2023 FIFA 여자월드컵TM 본선에 진출한 32개 참가국 유니폼도 볼 수 있다. 선수, 코치, 스태프, 팬 등 여자월드컵의 발전을 이뤄 온 이들도 집중 조명하고 있다. 여자 축구 발전을 위해 함께 한 현대차의 후원 역사와 세기의 골 캠페인을 소개하는 공간도 마련되어 있다.2023 FIFA 여자월드컵TM에서 커먼 골과 함께 ‘글로벌 골 5 엑셀러레이터’와 ‘페스티벌 23’ 2개의 CSR프로그램을 운영한다.글로벌 골 5 엑셀러레이터는 축구장 안팎에서 여성 롤모델을 확대하고 평등한 축구 참여 기회를 확대하는 시스템 구축을 위한 프로그램이다.페스티벌 23은 24개국에서 모인 국제 여자 청소년 지도자들과 청소년 참가자들이 모이는 축제로 8월 6일부터 13일까지 호주 시드니에서 열린다. 페어플레이 정신을 기르기 위한 축구 경기와 리더십, 기후변화, 다양성, 성평등에 관한 강연, 포럼, 워크숍 등 다양한 프로그램이 진행된다.현대자동차그룹은 FIFA와의 협력 관계를 한 걸음 더 발전시켜 FIFA 파트너십의 후원 범위를 자동차뿐만 아니라 자율주행, 로보틱스, AAM(Advanced Air Mobility : 미래항공모빌리티) 등 모빌리티 영역 전반으로 확대했다. 현대자동차그룹은 단일종목으로 세계 최대의 스포츠 이벤트인 월드컵 무대에서 글로벌 수상과 호평을 이어가고 있는 당사의 혁신적인 미래 모빌리티 기술을 선보이며 월드컵을 즐기는 또다른 즐거움을 선사하는 한편 새로운 모빌리티 시대에 대한 기대감 조성에도 적극 나설 계획이다.글/이지은(생활 칼럼니스트)사진/현대자동차 제공동아일보 골든걸 goldengirl@donga.com