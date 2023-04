방탄소년단 지민, K팝 솔로 최초 빌보드 ‘핫100’ 1위

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버 지민(28·박지민)이 K팝 솔로 처음으로 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 1위를 차지했다.3일(현지시간) 빌보드 차트 예고 기사에 따르면, 지민이 지난달 24일 발매한 첫 솔로 앨범 ‘페이스(FACE)’ 타이틀곡 ‘라이크 크레이지(Like Crazy)’가 8일 자 ‘핫100’에서 정상에 올랐다. 전날 예고된 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 ‘페이스’는 2위를 차지하기도 했다.‘핫100’에서 이전에 가장 높은 K팝 솔로 가수 순위는 2012년 가수 싸이가 글로벌 히트곡 ‘강남스타일’로 기록한 2위다. 7주 동안 같은 순위를 차지하며 K팝 가수 첫 1위에 대한 열망을 높였었다.지민은 방탄소년단 멤버로 그간 ‘핫100’에 6번 정상에 올랐다. 방탄소년단은 K팝 처음 ‘핫100’에서 1위를 차지했고 K팝 그룹으로서는 유일한 1위를 차지하고 있다. 이에 따라 지민은 그룹과 솔로 모두 1위를 차지하는 진기록을 세우게 됐다.특히 방탄소년단은 최근 10년간 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위에 가장 많은 곡을 올린 아티스트다. 이 기간에 6곡을 ‘핫 100’ 정상에 올렸다. ‘다이너마이트(Dynamite)’(3회)로 한국 가수 최초 ‘핫 100’(2020년 9월 5일 자) 1위에 오른 뒤 같은 해 ‘새비지 러브(Savage Love)’ 리믹스 버전(1회)과 ‘라이프 고즈 온(Life Goes On)’(1회)도 정상에 올려놓았다.작년엔 ‘버터(Butter)’(10회)와 ‘퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)’(1회), 콜드플레이 협업곡 ‘마이 유니버스(My Universe)’(1회)까지 방탄소년단은 여섯 곡으로 총 17회 ‘핫 100’ 정상을 찍었다.‘핫100’ 역사를 통틀어 진입과 함께 1위로 직행한 ‘핫샷’ 데뷔곡 보유 순위에선 방탄소년단이 5곡으로 2위다. 피처링 곡인 ‘새비지 러브’ 리믹스를 제외한 나머지 곡 모두가 ‘핫100’에 1위로 데뷔한 것이다.‘라이크 크레이지’는 1958년 8월 ‘핫100’ 차트가 시작된 이래로 1148번째 1위를 차지한 곡이자, 데뷔하자마자 정상에 오른 66번째 곡이다.K팝은 강렬한 팬덤이 있으면 높은 순위를 차지할 수 있는 ‘빌보드 200’에선 그간 강세였다. 하지만 북미 시장 풀뿌리 인기를 반영하는 ‘핫100’에선 방탄소년단과 싸이 외에 ‘톱10’에 든 K팝 가수가 없을 정도로 ‘핫100’은 높은 벽처럼 느껴졌다.특히 싸이 외에 이전에 K팝 솔로 중 해당 차트에서 가장 높은 순위는 방탄소년단 멤버 정국이 미국 싱어송라이터 겸 프로듀서 찰리 푸스와 지난해 협업한 ‘레프트 앤드 라이트’로 22위였다.그런데 지민이 지난달 17일 발매한 ‘페이스’의 선공개곡 ‘셋 미 프리 파트 투(Set Me Free Pt.2)’로 4월1일 자 ‘핫100’에 30위로 오르더니 이번에 정상에 오르면서 K팝 솔로 ‘핫100’ 역사를 다시 쓴 것이다.‘핫 100’은 피지컬 싱글 및 디지털 음원 판매량, 스트리밍 수치, 라디오 에어플레이 수치, 유튜브 조회수 등을 합산해 노래의 성적을 총망라한다.‘라이크 크레이지’는 라디오 에어플레이 점수는 비교적 낮았지만 음원 판매량에서 압도적이었다. 순위 집계 기간인 지난달 24∼30일 다운로드와 CD 싱글을 합쳐 25만4000장에 상당하는 판매량으로 집계됐다. 스트리밍은 1000만회를 기록했다. 라디오 청취자는 6만4000명이다.이 곡의 한국어가 포함된 오리지널 버전과 영어 버전은 지난달 24일에 발매됐고 딥 하우스와 UK 개러지(Garage) 믹스와 인스트루멘털 버전은 같은 달 26일 공개됐다. 이 모든 버전의 판매량은 하나의 곡으로 통합된다.‘라이크 크레이지’ 판매량 합계는 미국 팝스타 테일러 스위프트의 ‘안티히어로(Anti-Hero)’가 32만 8000장가량(2022년 11월 19일)이 팔린 이후 약 4개월 반만에 가장 높은 숫자다.‘라이크 크레이지’는 빌보드 내 ‘디지털 송 세일즈 차트’에서도 1위를 차지했다. ‘스트리밍 송스’ 차트에선 35위에 올랐다.지민을 포함해 방탄소년단 멤버들 모두 솔로로서 ‘핫100’에 들어와 있다.지민은 ‘라이크 크레이지’ ‘셋 미 프리 파트 2’ 외에 그룹 ‘빅뱅’ 멤버 태양과 협업한 ‘바이브(VIBE)’로 76위를 차지했다. 앞서 지민은 방탄소년단이 지난 2020년 2월 발매한 정규 4집 ‘맵 오브 더 솔 : 7(Map of the Soul: 7)’에 실린 솔로곡 ‘필터(Filter)’로 해당 차트에서 87위를 차지한 적이 있는데 이는 솔로 자격은 아니었다.제이홉(J-Hope)은 미국 가수 겸 배우 베키 지(Becky G)와 협업한 ‘치킨 누들 수프(Chicken Noodle Soup)’로 ‘핫100’에서 81위, ‘잭 인 더 박스’ 더블 타이틀곡이자 선공개곡인 ‘모어(MORE)’로 82위, ‘방화’(Arson)‘로 96위를 차지했다. 지난달 발매한 ’온 더 스트리트‘로 60위를 차지했다.슈가(Agust D)는 믹스 테이프 ’D-2‘의 타이틀곡 ’대취타(Daechwita)‘로 76위, 피처링으로 참여한 고(故) 미국 래퍼 주스 월드(Juice WRLD)의 앨범 ’파이팅 데몬스(Fighting Demons)‘ 수록곡 ’걸 오브 마이 드림스‘로 29위, 싸이와 협업한 ’댓 댓(That That)‘으로 80위에 올랐다.뷔는 SBS TV 드라마 ’그 해 우리는‘ OST ’크리스마스 트리(Christmas Tree)‘로 79위를 차지했다. 정국은 하이브 오리지널 웹툰 OST ’스테이 얼라이브(Stay Alive)‘로 95위, 정국은 ’레프트 앤 라이트‘ 외에 역시 ’맵 오브 더 솔 : 7‘에 실렸던 솔로곡 ’시차‘(My Time)로 84위에 오른 적 있다. 진(JIN)은 첫 공식 솔로 싱글로 브릿팝 밴드 ’콜드플레이‘와 협업한 ’디 애스트로넛(The Astronaut)‘으로 51위를 차지했다. RM은 첫 공식 솔로 앨범 ’인디고(Indigo)‘의 타이틀곡인 ’들꽃놀이‘는 83위다. 밴드 ’체리필터‘ 보컬 조유진이 피처링했다.방탄소년단 다른 멤버들은 지민의 이 같은 성과에 글로벌 팬 커뮤니티 위버스를 통해 크게 축하했다. 제이홉은 “지민아, 너무 멋지고 자랑스럽다”고, 슈가는 “박지민 빌보드 ’핫100‘ 1위 가수 너무 멋있고요. 콘서트 게스트 땅땅땅”이라고 썼다.[서울=뉴시스]