그룹 ‘트와이스(TWICE)’가 ‘톡댓톡(Talk that Talk)’ 뮤직비디오로 유튜브 1억 뷰를 돌파했다.7일 JYP엔터테인먼트에 따르면, 지난 8월26일 공개된 미니 11집 ‘비트윈 원앤투(BETWEEN 1&2)’의 타이틀곡 ‘톡댓톡’ 뮤비는 지난 3일 오후 1시30분께 유튜브 조회 수 1억 건을 넘어섰다.이로써 트와이스는 데뷔곡 ‘우아하게(OOH-AHH하게)’부터 ‘톡댓톡’까지 17편의 모든 활동곡과 3편의 일본 발표곡 그리고 첫 영어 싱글 ‘더 필즈(The Feels)’까지 총 21편의 뮤비를 억대 조회 수 반열에 올리며 전 세계 여성 그룹 중 ‘1억 뷰 이상 뮤비 최다 보유’ 기록을 경신하는 기염을 토했다. 앞서 나연의 솔로 데뷔곡 ‘팝!(POP!)’ 뮤비 역시 유튜브 1억 뷰를 돌파한 바 있다.한편 ‘비트윈 원앤투’는 지난 9월10일 자(미국 현지시간 기준) 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 3위로 진입했다. 이는 2021년 6월 미니 10집 ‘테이스트 오브 러브(Taste of Love)’ 6위, 2021년 11월 정규 3집 ‘포뮬러 오브 러브: O+T=<3(Formula of Love: O+T=<3)’ 3위에 이은 세 번째 톱10 진입이다. K팝 걸그룹 중 최다 ‘빌보드200’ 톱10 진입 기록이다.[서울=뉴시스]