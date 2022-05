그룹 아이콘(iKON)이 일본에서 인기를 증명했다.아이콘은 지난 3일 발매한 타이틀곡 ‘너라는 이유 (BUT YOU)’로 일본 라쿠텐뮤직 주간 차트 1위에 오르며, 라인뮤직 주간 차트에서도 상위권에 진입했다. 9일째인 11일 현재도 라쿠텐뮤직서 정상을 유지 중이다.또 아이콘은 내달 2~10일까지 일본 효고현 고베와 도쿄서 총 6회에 걸친 콘서트 투어에 나선다. 이에 “콘서트에서 부를 곡이 많아져서 기쁘다. 성적도 중요하지만 우리가 콘서트에서 관객들에게 다양한 색을 보여드리고 만족할 만한 무대를 한다면 그것이 (이번 앨범의) 가장 좋은 성과인 것 같다”라고 전했다.지난 3일 발매된 아이콘의 미니 4집 ‘플래시백(FLASHBACK)’에는 타이틀곡 ‘너라는 이유 (BUT YOU)’를 비롯해 ‘용(龍) (DRAGON)’, ‘말도 안 돼 (FOR REAL?)’, ‘금 (GOLD)’, ‘그대 이름 (NAME)’까지 총 5곡과 Mnet ‘킹덤: 레전더리 워’ 경연곡이었던 ‘열중쉬어 (AT EASE)’가 수록됐다.[서울=뉴시스]