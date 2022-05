글로벌 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 새 앨범 ‘프루프(Proof)’의 타이틀곡 제목인 ‘옛 투 컴(Yet To Come)’을 7일 공개했다.이날 함께 공개한 프로모션 일정에 따르면, 방탄소년단은 오는 9~11일 새 앨범의 트랙리스트를 시작으로, 17~23일 수록곡의 스토리텔링이 담긴 ‘프루프 오브 인스퍼레이션(Proof of Inspiration)’ 콘텐츠, 28~29일과 31일~6월 2일 ‘프루프(Proof)’의 콘셉트 포토를 차례로 공개한다. 6월 8일에는 ‘옛 투 컴(Yet To Come)’ 뮤직비디오 티저 영상을 준비한다.‘프루프’에 수록된 곡들과 ‘옛 투 컴’ 뮤직비디오는 오는 6월10일 전 세계에 동시 공개된다.총 3개의 CD로 구성된 ‘프루프’는 ‘옛 투 컴’을 포함한 신곡 3곡과 방탄소년단의 역사를 담은 곡들로 채워진다.[서울=뉴시스]