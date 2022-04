사진제공=빅히트뮤직



그룹 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시’(Boy with Luv) 뮤직비디오가 15억뷰를 돌파했다.22일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단이 2019년 4월 발표한 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’의 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수가 15억뷰를 넘었다.방탄소년단 뮤직비디오가 15억 뷰를 넘긴 것은 ‘작은 것들을 위한 시’가 처음이다. 이 뮤직비디오는 지난해 11월 14억뷰를 넘긴지 약 5개월 만에 1억 뷰를 더했다.세계적인 가수 할시(Halsey)가 피처링으로 참여해 화제를 모은 ‘작은 것들을 위한 시’는 ‘너’에 대한 관심과 사랑, 작고 소박한 사랑의 즐거움을 이야기한 곡이다. 이 곡은 공개 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 8위로 진입한 뒤 8주 동안 차트 안에 있었다.방탄소년단은 이번에 처음으로 15억뷰를 넘긴 ‘작은 것들을 위한 시’를 포함해 총 36편의 억 단위의 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com