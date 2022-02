‘오징어 게임’, 韓드라마 최초 美배우조합상 ‘스턴트 앙상블상’ 수상

넷플릭스 제공 © 뉴스1

넷플릭스 오리지널 드라마 ‘오징어 게임’(Squid Game)이 미국배우조합상(Screen Actors Guild Award, SAG)에서 한국 드라마 최초로 ‘TV 코미디/드라마 시리즈 스턴트 앙상블상’(Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series)을 수상했다.28일 오전(한국시간, 미국시간 27일 오후) 미국 로스앤젤레스 샌타모니카 바커행어 이벤트홀에서 제28회 미국배우조합상이 본격적으로 열리기 직전 이뤄진 사전 시상식에서 ‘오징어 게임’은 최고의 액션 호흡을 보여준 팀에게 수여하는 ‘TV 코미디/드라마 시리즈 스턴트 앙상블상’을 받았다. 미국배우조합상 측은 공식 사회관계망서비스(SNS)에 이 같은 사실을 발표했고, 많은 국내외 누리꾼들은 축하를 보냈다. 이 상을 놓고 ‘오징어 게임’은 ‘코브라 카이’ ‘더 팔콘 앤드 더 윈터 솔저’ ‘로키’ ‘메어 오브 이스트타운’ 등과 선의의 경쟁을 벌였다.‘오징어 게임’이 ‘TV 코미디/드라마 시리즈 스턴트 앙상블상’을 거머쥐면서 앙상블상, 남우주연상, 여우주연상 등도 품에 안을 지 여부에도 관심이 쏠리고 있다.‘오징어 게임’의 이정재는 이번 미국배우조합상 ‘TV 드라마 시리즈 남우주연상’(Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series) 후보에 올라 ‘석세션’의 브라이언 콕스, 키어런 컬킨, 제레미 스트롱 및 ‘더 모닝 쇼’의 빌리 크루덥과 경합한다. 정호연은 ‘TV 드라마 시리즈 여우주연상’(Outstanding performance by a female actor in a Drama series) 후보로 선정, ‘더 모닝 쇼’의 제니퍼 애니스톤, 리즈 위더스푼, ‘석세션’의 사라 스눅, ‘더 핸드메이드 테일’의 엘리자베스 모스와 어깨를 나란히 했다.‘오징어 게임’은 개인상 외에도, 단체상이자 최고의 연기 호흡을 선보인 팀에게 주는 대상격인 ‘TV 드라마 시리즈 앙상블상’(Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series, 이정재 정호연 박해수 이병헌 오영수 허성태 김주령 위하준 및 아누팜 트라파티) 후보에도 이름을 올리며 ‘석세션’ ‘옐로스톤’ ‘더 모닝 쇼’ ‘더 핸드메이드 테일’과 경쟁을 펼치게 됐다.비영어권 작품이 미국배우조합상 후보에 오른 것은 앞서 한국 영화 ‘기생충’ ‘미나리’ ‘슬럼독 밀리어네어’가 있으며, 드라마로는 ‘오징어 게임’이 최초다. 이정재 정호연 박해수 김주령 알리는 미국배우조합상 참석을 위해 미국에 도착, 이날 레드카펫에 모습을 드러냈다.미국배우조합상은 세계 최대 배우 노조인 미국배우조합(SAG)에서 주최하는 시상식으로 미국작가조합(WAG), 미국감독조합(DGA), 전미영화제작자조합(PGA)과 함께 미국 4대 영화 조합상으로 손꼽힌다.한편 지난해 9월17일 넷플릭스를 통해 공개된 ‘오징어 게임’은 국내뿐만 아니라 전세계적으로 신드롬적인 인기를 끌었다. 특히 글로벌 OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트인 플릭스 패트롤에 따르면 ‘오징어 게임’은 드라마와 예능 등 TV 프로그램을 대상으로 순위를 정하는 ‘넷플릭스 오늘 전세계 톱 10 TV 프로그램(쇼)’ 부문에서 지난해 9월23일부터 11월7일까지 46일 연속 1위를 차지하면서 기록적인 흥행 성적을 냈다.(서울=뉴스1)