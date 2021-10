BTS-콜드플레이 ‘마이 유니버스’ 영국차트 3위

그룹 방탄소년단(BTS)과 밴드 콜드플레이의 협업곡이 세계 양대 팝 차트 중 하나로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트에서 3위를 차지했다.오피셜 차트는 1일(현지시간) BTS와 콜드플레이가 함께 부른 ‘마이 유니버스’(My Universe)가 최신 싱글 차트에서 3위에 올랐다고 밝혔다.1위는 에드 시런의 ‘시버스’(Shivers), 2위는 엘튼 존과 두아 리파의 ‘콜드 하트’(COLD HEART)다.BTS가 기록한 3위는 앞서 ‘다이너마이트’와 ‘버터’로 세운 이들의 역대 최고기록과 같다.두 곡이 전체 가사가 영어로 이뤄진 영어 곡인 것에 반해 ‘마이 유니버스’에는 한국어 가사가 상당 부분 포함됐다.한국어 가사가 많이 포함된 노래가 오피셜 차트 최상위권에 진입한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.마이 ‘유니버스’는 오피셜 차트의 세부 차트인 오피셜 싱글 다운로드 차트를 비롯해 오피셜 싱글 세일즈, 오피셜 피지컬 싱글 차트에서는 정상을 차지했다. 오피셜 차트는 앨범과 싱글을 포함해 50여 개의 차트를 집계한다. 이중 오피셜 싱글 차트는 스트리밍과 음원, 음반 판매량 등을 바탕으로 점수를 매기는 방식으로 영국에서 가장 인기있는 곡의 순위를 매긴다.지난달 24일 발매된 마이 유니버스는 1주간 디지털 다운로드와 CD로만 총 2만7000 건 상당의 판매고를 올렸다. 이 가운데 다운로드가 2만1400건으로, 올해 나온 곡을 통틀어 가장 많이 다운로드됐다.마이 유니버스의 3위 등극으로 함께 노래를 부른 콜드플레이는 2017년 ‘섬싱 저스트 라이크 디스’(SOMETHING JUST LIKE THIS) 이후 약 4년 반 만에 오피셜 싱글 차트 ‘톱 3’에 안착했다. 두 팀의 협업은 BTS가 제안하며 시작됐으며 한국어 가사를 넣자고 제안한 것은 콜드플레이인 것으로 전해졌다. 콜드플레이는 지난 4월 내한해 BTS와 만나 이 곡을 완성했다.한편 ‘마이 유니버스’는 발매 후 스포티파이의 글로벌 200에 3위로 진입했다. 일본 오리콘 주간 디지털 싱글 랭킹에서는 정상을 차지했다. 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’은 오는 5일 공개된다.[서울=뉴시스]