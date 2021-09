방탄소년단 ‘PTD’, 日 오리콘 주간 스트리밍 정상 재탈환

그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 ‘퍼미션 투 댄스(Permission to Dance·PTD)’로 일본 오리콘 주간 스트리밍 차트 정상을 재탈환했다.29일 오리콘이 발표한 최신 차트(10월4일 자/집계기간 9월 20일~26일)에 따르면, 방탄소년단이 지난 7월 발매한 ‘퍼미션 투 댄스’는 주간 재생수 759만1267회로 오리콘 주간 스트리밍 차트 1위에 다시 올랐다.9월13일 자 차트 이후 3주 만에 ‘주간 스트리밍 랭킹’ 정상에 복귀했다.지난 7월26일 자 ‘주간 스트리밍 랭킹’에서 1위로 신규 진입해 5주 연속 정상을 지켰던 ‘퍼미션 투 댄스’는 8월30일 자 차트에서 2위를 찍었다. 9월6일 자와 같은 달 13일 자 차트에서 1위를 탈환한 바 있다.발매 두 달이 넘도록 식지 않는 인기를 과시하며 최신 차트에서 정상을 재탈환해 통산 8번째 1위를 기록했다.‘퍼미션 투 댄스’의 누적 재생수는 1억 2916만7023회로 집계됐다.또한, 방탄소년단은 주간 재생수 668만4380회를 기록한 ‘버터(Butter)’로 ‘주간 스트리밍 랭킹’ 3위에도 이름을 올렸다.한편, 방탄소년단은 오리콘 음악 차트 외에 영상 차트에서도 두각을 나타냈다. 최근 발매된 DVD ‘BTS 맵 오브 더 솔 원(MAP OF THE SOUL ON:E)’은 9월22일 자 ‘데일리 뮤직 DVD 랭킹’과 ‘데일리 DVD 랭킹’에서 각각 1위에 올랐다. ‘데일리 뮤직 DVD 랭킹’에서는 9월 24일 자 차트에서도 정상을 차지했다.[서울=뉴시스]