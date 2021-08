티오피미디어 © 뉴스1

틴탑 창조의 두 번째 디지털 싱글 ‘허팅 유’(Hurting U)가 25일 낮 12시 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.‘허팅 유’는 지난 2019년 발표한 첫 번째 싱글 ‘기다려’에 이어 창조가 작사, 작곡, 편곡에 모두 참여한 자작곡으로 한 남자가 한 여자를 떠올리며 전하는 쓸쓸한 이야기를 담은 랩-힙합 곡이다.또한 함께 공개 예정인 오피셜 라이브 필름은 롱테이크 기법으로 촬영한 영상으로 내추럴한 느낌을 바탕으로 진행하여 더욱 현실감 있게 다가오는 영상이다.‘허팅 유’ 음원과 오피셜 라이브 필름을 통해 창조의 새로운 도전과 변화를 엿볼 수 있을 전망이다.한편 창조는 솔로곡 뿐만 아니라 틴탑의 ‘비 그친 밤’, ‘해피 엔딩’(Happy Ending), ‘왓 두 유 띵크’(What Do You Think), ‘헤어지고 난 후’, ‘놀면 돼’ 등과 업텐션의 ‘습관’은 물론 다수의 드라마 OST까지 작사, 작곡에 참여하며 꾸준히 자신만의 음악적 색을 구축해 나가고 있다.(서울=뉴스1)