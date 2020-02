[리뷰] 게임부터 작업까지 일사천리, 벤큐 EX2780Q 모니터

144Hz 주사율 시 최대 8비트까지 지원하며, 10비트 색상은 120Hz에서만 된다.(출처=IT동아)

모니터 입력 단자는 최신 게이밍 데스크톱이나 노트북, 애플 맥북과 사용하기에 좋은 구성이다. 2개의 HDMI 2.0 포트와 1개의 DP 포트, USB C 규격 단자가 있는데, 4개 모두 디스플레이 출력을 지원한다.HDMI·DP 포트는 노트북 및 데스크톱과 연결할 때 사용하면 되는데, C 규격 단자는 이보다 많은 기능이 포함돼있다. 기본적으로 디스플레이 연결을 지원하는 단자라 스마트폰이나 DP 지원 C 포트가 있는 노트북 등과 바로 연결해 작업할 수 있다.