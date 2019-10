예술로 동서양 연결한 ‘문화 노마드’ 英서 집중조명

백남준이 1993년 베니스 비엔날레에 독일관 작가로 참가해 선보인 ‘시스틴 채플’을 26년 만에 영국 런던에서 재현했다. 미켈란젤로의 벽화가 그려진 바티칸 시스티나 성당을 패러디한 작품이다. ⓒTate(Andrew Dunkley)·Courtesy of the Estate of Nam June Paik