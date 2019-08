하나님의 교회 ASEZ, 전국서 환경보호 팔 걷어

서울 숭의여자대학교 일대를 청소하는 ASEZ 회원들. 사진제공|하나님의교회 세계복음선교협회

ASEZ는 전 세계 175개국, 7500여 하나님의교회 소속 대학생으로 구성된 국제봉사단체로 ‘Save the Earth from A to Z(처음부터 끝까지 지구를 구하자)’라는 뜻을 담고 있다.