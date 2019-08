티스테이션, 신제품 구입 시 최대 10% 할인

티스테이션은 오는 8월 31일까지 신상품 구매 고객에게 할인 혜택을 제공한다고 5일 밝혔다.소비자들이 행사 기간 동안 전국 티스테이션 매장에서 ▲벤투스 S1 에보3 ▲벤투스 V2 AS ▲키너지 EX ▲벤투스 S2 AS X 등 네 가지 제품을 KB국민카드·신한카드·씨티카드로 결제하면 10% 할인 혜택과 함께 모바일 주유권(4만 원)이 제공될 예정이다.또한 행사 상품 구매 고객들 중 추첨을 통해 LG 미니빔 프로젝터(10명), 메르세데스벤츠 AMG 드라이빙 아카데미 이용권(30명), BMW 드라이빙 센터 이용권(30명), 스타벅스 모바일 상품권 1만 원권(1000명)을 증정한다.티스테이션에서는 표준화된 차량관리 서비스를 받을 수 있는 ‘스마트 고객 이력 케어’, 온라인 구매 후 당일에 매장에서 서비스 받을 수 있는 ‘오늘서비스’ 등 고객 편의와 신뢰도 증진을 위한 서비스를 제공 중이다.동아닷컴 정진수 기자 brjeans@donga.com