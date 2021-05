‘태양 혹은 죽음을 오랫동안 바라볼 수 없음을 기억하라’ 2분30초 향연

‘Remember you cannot look at the sun or death for very long’서울 도심 한복판에 데이비드 호크니의 신작 영상 ‘해돋이’가 떴다 사라졌다.1일 오후 8시20분. 서울 삼성동 코엑스 케이팝 스퀘어 전광판의 화려한 광고를 중단하고 2분30초 가량 호크니의 영상이 상영됐다.서울에 이어 런던 뉴욕 일본 등 5개국에서 20시20분에 동시에 공개되는 글로벌 디지털 아트의 향연이다. 영상은 해돋이처럼 강력한 희망과 협력을 상징한다. 호크니가 프랑스 노르망디에서 아이패드로 제작한 작품이다.예술 플랫폼 CIRCA의 설립자 겸 예술감독 조셉 오코너가 큐레이팅을 맡은 전세계를 잇는 공공미술 프로젝트다.데이비드 호크니의 영상 미디어 작품은 ‘태양 혹은 죽음을 오랫동안 바라볼 수 없음을 기억하라(Remember you cannot look at the sun or death for very long)’는 문구를 남기고 사라진다.[서울=뉴시스]