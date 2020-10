대표 안티에이징 성분 ‘레티놀’ 화장품에 관한 오해와 진실 & 효과적인 사용법

레티놀은 피부 표면을 벗겨내는 성분이다?



NO! 강력한 항산화 성분인 레티놀은 피부 표면을 벗겨내거나 각질을 제거해주는 작용을 하지 않는다. 고농도의 레티놀을 사용했을 때 각질이 부각되며, 붉은기, 가려움 등의 현상이 나타나는 것은 초기반응, 또는 부작용이다.



레티놀과 비타민C는 함께 쓰면 안 된다?



NO! 최근 연구결과에 따르면 레티놀과 비타민C를 동시 사용할 경우 상호작용으로 그 효과가 더욱 강력해진다.



바하(BHA), 아하(AHA) 성분은 레티놀의 효과를 감소시킨다?



NO! 각질 제거 성분인 바하(BHA), 아하(AHA)는 레티놀이 피부에 더욱 효과적으로 작용할 수 있도록 도와준다. 각질 제거 후 레티놀 제품을 사용하면 피부에 빠르고 깊숙이 스며들어 더 효과적이다.



민감성 피부는 레티놀 제품을 사용하면 안 된다?



NO! 민감성 피부는 자극 없는 낮은 강도의 레티놀 제품을 사용하면 된다. 레티놀이 0.01∼0.03% 함유된 낮은 강도의 제품을 추천한다.