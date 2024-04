A 씨가 B 씨 범행을 제지하고 있는 모습. (경기남부경찰청 제공)

지난 15일 안양동안경찰서가 B 씨 검거에 큰 기여를 한 A 씨에게 감사장과 함께 포상금을 수여하고 있다. (경기남부경찰청 제공)

“여학생이 들어와서 ‘사람 좀 불러달라고 한다’고 하더라고요. 그땐 ‘말려야 된다’는 생각밖엔 안 들었어요.”지난 2월 9일 밤 경기 안양시 동안구의 한 편의점에서 아르바이트를 하고 있던 A 씨(24)는 한 여학생으로부터 다급하게 도움을 요청받았다. 자신이 일하는 편의점 앞에서 술에 취한 남성 B 씨(30대)가 택시 기사 C 씨(66)를 바닥에 눕힌 채 폭행하고 있었던 것이다.당시 B 씨는 C 씨 뒤쪽에서 양팔을 겹친 형태로 목을 감싸 조이는 주짓수 기술인 일명 ‘리어네이키드 초크’(백초크)까지 사용했다. 레어네이키드 초크는 상대방의 경동맥을 졸라 뇌 쪽으로 전해지는 피를 차단하는 기술로 알려져 있다.경찰 조사 결과, B 씨는 범행 현장으로부터 10여분 거리에 있는 범계역에서 C 씨 택시에 탑승한 승객이었던 것으로 파악됐다. 그는 1만 2000원의 택시 요금을 지불하지 않고 도주하다 C 씨가 뒤따라오자 범행한 것으로 확인됐다.C 씨는 현재 전치 12주의 상해를 입어 병원 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 지난달 27일 B 씨를 중상해 혐의로 검찰에 송치했다.이와 관련 경기 안양동안경찰서는 B 씨 검거에 크게 기여한 A 씨에게 15일 감사장과 함께 포상금을 수여했다.현재 경기남부경찰청은 ‘우리 모두의 관심이 필요하다’는 인식을 확산시키기 위해 ‘평온한 일상 지키기’ 캠페인을 추진 중이다. 국민의 평온한 일상을 지키기 위한 공동체 치안 실천 사례를 발굴, 홍보하는 게 핵심이다.경찰은 앞으로도 공동체 치안에 도움을 준 시민·단체에 포상하고 각종 캠페인을 통해 많은 시민이 관심을 갖고 공동체 치안을 지키는 데 동참할 수 있도록 할 계획이다.(안양=뉴스1)