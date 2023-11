기사와 무관한 이미지. 게티이미지뱅크



다세대주택에 침입해 여성을 인질로 잡고 돈을 강탈한 혐의로 30대 남성이 경찰에 긴급체포됐다.경기 성남수정경찰서는 인질강도 혐의로 30대 A 씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 8일 밝혔다.A 씨는 7일 오후 1시55분경 성남시 수정구 소재 한 다세대주택에 침입해 흉기로 B 씨(20대·여)와 C 씨(20대)에게 위협하며 현금 50만 원을 빼앗은 혐의를 받는다.A 씨는 열려있는 창문을 통해 집 안으로 들어가서 주방에 있던 흉기를 들고 피해자들을 협박한 것으로 파악됐다.그는 피해 여성 B 씨를 인질로 잡은 뒤 남성 C 씨에게 “현금을 찾아와라. 아니면 여성을 살해하겠다”고 겁박했다.이어 C 씨가 인출한 현금 50만 원을 갖고 현장을 벗어나 도주했다.피해자들은 보복이 두려워 한동안 신고하지 못하다 같은 날 오후 7시11분경 112에 신고했다.이후 출동한 경찰은 범행 현장 인근에 있던 A 씨를 붙잡았다.경찰은 A 씨에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 계획이다.김예슬 동아닷컴 기자 seul56@donga.com