경남 창원시는 지역에서 활동하는 예술인들의 대체불가토큰(NFT) 콘텐츠 시장 진출을 돕는다.창원시는 ‘NFT ART in 창원’ 사업을 시행한다고 2일 밝혔다. 이는 지역 예술인들의 NFT 작품 제작부터 유통까지 전 과정을 지원하기 위한 사업이다. 모집 분야는 회화, 사진, 동영상 등 NFT로 발행할 수 있는 모든 분야다. 창원 시민이면서 전시 경험이 있는 예술작가 또는 예술 관련 전공자인 예비 작가들은 30일까지 신청할 수 있다.이 사업에 참여하는 작가들은 NFT 작품 제작, NFT 플랫폼 내 작가·작품 등록 및 판매, NFT ART in 창원 웹페이지를 통한 작가·작품 홍보 등 전반적인 지원을 받을 수 있다. 제출 서류를 포함한 구체적인 내용은 NFT ART in 창원 공식 홈페이지(cwnft.co.kr) 또는 창원시 홈페이지에서 확인하면 된다. 신청은 이메일(master@cwnft.co.kr)로 받는다.창원시 정현섭 문화관광체육국장은 “이 사업은 지역 예술인들이 신기술이 접목된 새로운 예술시장에 진입할 수 있도록 지원하기 위한 사업”이라며 “이 사업을 시작으로 NFT 산업 육성을 위해 노력할 것”이라고 말했다. NFT는 블록체인 기술을 활용해 디지털 콘텐츠에 고유한 인식 값을 부여하는데, 그림·영상·음악 등 콘텐츠를 복제 불가능한 디지털 원작으로 보관·거래할 수 있게 한다.최창환 기자 oldbay77@donga.com