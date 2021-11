심야 도로에 딸 버리고 처음 만난 남자와 모텔 간 母 “딸에 미안”

(인천=뉴스1) 30일 오후 인천지방법원에서 아동복지법상 유기 혐의로 구속영장이 청구된 30대 여성 A씨(왼쪽)와 B씨(오른쪽)가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원으로 들어서고 있다.2021.11.30/뉴스1

온라인에서 만난 20대 남자와 공모해 추운 밤 거리에 4살 딸을 내다 버린 30대 친모가 30일 구속 전 피의자 심문(구속심사)을 받기 위해 법원에 출석했다.아동복지법상 아동 유기 혐의로 구속영장이 청구된 30대 여성 A 씨와 20대 남성 B 씨는 이날 영장실질심사를 받기 위해 인천지법에 들어섰다.A 씨는 “딸만 차에서 내리게 한 이유가 무엇이냐”, “딸에게 미안하지 않나”라는 취재진의 질문에 “죄송하고, 미안하다”라고 답했다. 이어 “남편과 사이가 좋지 않나”는 질문에는 “네, 술을 마시면 술꼬장을 부린다”고 말했다.B 씨는 “A 씨의 단독범행인가”, “남겨진 아이가 걱정되지 않았나” 묻는 질문에 연신 “죄송하다”고 말하며 고개를 숙이고 심사장으로 들어갔다.이들의 구속 여부는 이날 오후 늦게 나올 예정이다.A 씨 등은 지난 26일 밤 10시경 경기 고양시 한 이면도로에 딸 C 양(4)을 내려놓고 자리를 떠난 혐의를 받는다.A 씨는 당일 오후 5시경 인천 소재 C 양이 다니는 어린이집에서 C 양을 데리고 나와 B 씨의 차량에 태웠다. 이후 B 씨의 거주지가 있는 경기 고양시로 이동해 C 양을 버리고 달아났다. C 양이 버려진 당시 고양시 기온은 영하 0.8도였다.이들은 이후 인근 모텔로 이동해 함께 머물렀던 것으로 확인됐다. 두 사람은 온라인 게임을 통해 알게 됐지만, 실제로 만난 것은 사건 당일이 처음이었던 것으로 파악됐다.A 씨는 경찰 조사에서 “2개월 전 온라인 게임을 통해 20대 남성인 B 씨를 알게 됐다”며 “게임방 단체 채팅방에 ‘아이 키우기 힘들다’고 올렸더니, B 씨가 ‘(아이를 버릴 수 있도록) 도와주겠다’고 했다”고 진술했다.경찰은 사건 당일 C 양이 울고 있는 것을 목격한 행인의 신고를 받고 출동했다. 현재 C 양은 친부에게 인계돼 보호를 받고 있다.경찰은 C 양의 어린이집 가방 등을 토대로 친모인 A 씨를 특정했다. 다음날인 27일 C 양을 버린 지역 인근 각각 다른 장소에 있던 A 씨와 B 씨를 체포했다.김혜린 동아닷컴 기자 sinnala8@donga.com