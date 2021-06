오피스텔서 나체로 숨진 20대男…동거 친구들 구속심사 출석

서울 마포구 연남동의 한 오피스텔에서 20대 남성의 나체 시신이 발견된 가운데 살인 혐의로 긴급체포된 사망자의 친구 2명이 15일 서울서부지법에서 열린 구속심사에 출석했다. 사진은 피의자 중 1명이 출석하는 모습. 2021.06.15. 뉴시스



오피스텔에서 친구에게 가혹행위 일삼아 숨지게 한 20대 남성 2명이 구속 심사에 출석했다.서울서부지법 정인재 영장전담 부장판사는 15일 오전 10시 20분부터 살인 혐의를 받는 A 씨와 B 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행했다. 구속 여부는 이날 오후경 결정될 것으로 보인다.두 사람은 이날 오전 10시 12분경 법원에 모습을 드러냈다. 모자를 깊게 눌러 쓰고 마스크로 얼굴을 가린 모습이었다. 이들은 “감금해서 사망에 이르게 한 혐의 인정하느냐”, “왜 친구를 감금했나”, “셋이 어떻게 알게 된 사이인가”, “미안한 마음 없나” 등 취재진의 질문에 묵묵부답한 채 곧장 법정으로 걸음을 옮겼다.앞서 경찰은 지난 13일 오전 6시경 A 씨 신고를 받고 출동해 서울 마포구 연남동의 한 오피스텔에서 나체 상태로 숨져 있는 20대 남성 C 씨를 발견했다.C 씨 시신에는 사망에 이를 정도로 큰 외상은 없었으나 영양실조에 저체중이고 몸에 폭행을 당한 흔적이 있어 범죄를 의심할 만한 정황이 발견된 것으로 전해졌다.경찰은 C 씨와 함께 살던 A 씨, B 씨에게 범죄 혐의가 있다고 판단해 긴급 체포했다. A 씨와 B 씨가 C 씨를 감금한 채로 가혹행위를 해 C 씨가 숨졌다고 보고, 이들의 혐의를 중감금치상에서 살인으로 변경한 뒤 구속영장을 신청했다.국립과학수사연구원은 경찰 의뢰로 C 씨 시신을 부검 중이다. 경찰은 정확한 사망 원인과 추후 조사를 통해 구체적인 사건 경위 등을 파악할 방침이다.장연제 동아닷컴 기자 jeje@donga.com