삼성바이오에피스는 대학(원)생 대상 바이오 업계 발전을 위한 아이디어를 제안하는 공모전을 진행한다고 19일 밝혔다.'비더체인지인더월드(Be the change in the world)' 라는 이름으로 진행하는 이번 공모전의 주제는 ▲바이오의약품 기술 개발 ▲환경친화적 디바이스 개발 ▲생산 효율 강화 아이디어 ▲바이오시밀러 슬로건 등이며 이외에도 바이오의약품 관련 자유 주제로 공모할 수 있다.이번 공모전은 개인 또는 팀(최대 5명)으로 참여 가능하며, 삼성바이오에피스 홈페이지접속 후 해당 공모전 링크를 통해 참가 신청서를 접수할 수 있다.삼성바이오에피스 관계자는 “이번 공모전은 학생들이 바이오산업에 관한 관심을 높이고 산업 트렌드와 성장 가능성을 직접 확인할 기회가 될 것이며 이를 통해 학생들이 바이오 제약 산업의 가치에 대해 깊이 이해할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.동아닷컴 김상준 기자 ksj@donga.com