WHO “오미크론, 델타보다 돌파·재감염율 높지만, 증상은 경미”

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 새 변이 ‘오미크론’이 델타 변이보다 돌파감염 및 재감염율은 높지만 감염 증상은 경미하다고 AFP통신은 8일(현지시간) 세계보건기구(WHO)를 인용해 보도했다.보도에 따르면 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 이날 취재진과 만나 “남아프리카공화국 최근 자료에 따르면 오미크론의 재감염 위험이 높은 것으로 나타났다”며 “오미크론이 델타보다 경미한 증상을 보인다는 일부 증거도 있다”고 밝혔다.게브레예수스 사무총장은 다만 오미크론 관련한 확실한 결론이 나오기 전에 더 많은 자료가 필요하다고 강조했다. 그러면서 각국에 코로나19에 대한 경계 태세를 늦추지 말라고 경고하며 관리·감독 강화를 촉구했다.마이클 라이언 WHO 비상대책국장 역시 “오미크론이 인간들 사이에서 더 효율적으로 전파되고 있다”며 “델타보다 덜 위험하다고 밝혀진다 해도 전파 속도가 더 빨라지면 더 많은 사람을 아프게 하고, 의료 시스템에도 과도한 부담으로 이어져 결과적으로 많은 사망자가 발생할 것”이라며 주의를 당부했다.아울러 WHO 전문가들은 백신 접종이 오미크론 감염 방지에 덜 효과적일지라도 여전히 중증 질환 예방에는 상당한 효과가 있다며 백신 접종의 중요성을 역설하기도 했다.한편 오미크론 첫 확진자가 보고된 아프리카 남단 보츠와나에서 이날 기준 코로나19 감염 중환자실(ICU) 입원환자는 1명이라고 로이터통신은 보도했다.보도에 따르면 보츠와나 보건당국은 오미크론 확산 이후 입원환자가 크게 증가하지 않았으며, 주로 백신 미접종자가 심각한 증상을 보이는 경향이 있다고 밝혔다. 보츠와나 백신 완전접종률은 71%이다.(서울=뉴스1)