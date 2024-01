뉴진스, ‘빌보드 위민 인 뮤직’ 올해의 그룹 됐다

신드롬 걸그룹 ‘뉴진스(NewJeans)’가 K팝 걸그룹 처음으로 ‘빌보드 위민 인 뮤직’(2023 Billboard Women In Music)에서 ‘올해의 그룹(Group of the Year)’ 상을 받는다.24일(현지시간) 빌보드에 따르면, 뉴진스는 작년 8월 발매한 두 번째 EP ‘겟 업(Get Up)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드200’에서 1위를 차지하는 등 같은 해 큰 활약에 힘 입어 ‘2024 빌보드 위민 인 뮤직’에서 이 같이 선정됐다.또 빌보드는 뉴진스가 ‘슈퍼 샤이’를 비롯 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에 다섯 곡을 진입시킨 점도 높게 평가했다.‘빌보드 위민 인 뮤직’은 빌보드가 한 해 동안 음악 산업에 가장 큰 영향을 끼친 최고의 여성 아티스트, 크리에이터, 프로듀서, 경영진 등에게 상을 수여한다. 올해의 그룹은 말 그대로 그해 가장 활약이 두드러진 그룹에게 돌아간다. 그간 미국 그룹 ‘피프스 하모니’ 등이 해당 상을 받았다.수상 분야를 더 넓히면 뉴진스는 해당 시상식에서 상을 받는 두 번째 K팝 그룹이다. 작년 K팝 간판 걸그룹 ‘트와이스’(TWICE)가 이 시상식에서 ‘브레이크스루 아티스트’(Breakthrough Artist) 부문을 받았다.올해엔 뉴진스 외에 호주 팝스타 카일리 미노그(아이콘), 영국 팝스타 찰리 XCX(파워하우스), 나이지리아 가수 템스(Tems)(브레이크스루), 미국 래퍼 아이스 스파이스(히트메이커) 등이 각 부문의 수상자로 선정됐다.빌보드 한나 카프(Hannah Karp) 편집장은 뉴진스를 비롯 올해 수상자들에 대해 “우리 문화를 발전시키면서 전 세계 여성들에게 한계를 뛰어넘고 자신의 꿈을 추구하도록 영감을 준 예술가들”이라고 소개했다.시상식은 오는 3월6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 외곽 캘리포니아 주 잉글우드 할리우드 파크 유튜브 극장에서 열린다. 퍼포머, 추가 수상자 등은 추후 공개한다.[서울=뉴시스]