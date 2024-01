NCT 127, 자카르타 뜨자 2만4천명 ‘들썩’

그룹 ‘엔시티 일이칠(NCT 127)’이 세 번째 월드 투어의 하나로 자카르타 단독 콘서트를 성료했다.15일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, NCT 127은 지난 13~14일 인도네시아 자카르타의 인도네시아 아레나(Indonesia Arena)에서 세 번째 월드 투어 ‘네오 시티 · 더 유니티(NEO CITY · THE UNITY)’를 펼쳤다.이번 콘서트는 NCT 127이 1년2개월 만에 자카르타에서 여는 단독 콘서트였다. 티켓 오픈과 동시에 2회 공연 모두 전석 매진을 기록했다. 양일간 총 2만4000명이 운집했다.‘펀치(Punch)’로 공연의 막을 올린 NCT 127은 ‘팩트 체크(Fact Check)’, ‘퍼레이드(Parade)’, ‘요트(Yacht)’, ‘주느세콰(Je Ne Sais Quoi)’, ‘별의 시’, ‘엔젤 아이즈(Angel Eyes)’ 등 지난해 10월 발표돼 인기를 누린 정규 5집 무대를 선보였다.또한 ‘질주’, ‘에이-요(Ay-Yo)’, ‘페이보릿(Favorite)’, ‘영웅’, ‘사이먼 세이즈(Simon Says)’, ‘체리밤(Cherry Bomb)’ 등 히트곡 퍼레이드도 펼쳤다.‘윤슬’, ‘신기루’, ‘하얀 거짓말’ 등 감성 무대도 펼쳐졌다. ‘스카이스크래퍼(Skyscraper)’, ‘싯 다운!(Sit Down!)’ 등 파워풀한 힙합곡, ‘불시착’, ‘타임랩스(Time Lapse)’, ‘테이스티(Tasty)’ 등 강렬한 연출이 돋보인 스테이지, ‘비 데어 포 미(Be There For Me)’, ‘디제이(DJ)’, ‘다시 만나는 날’ 등도 들려줬다.SM은 “공연장을 가득 메운 관객들은 한국어로 노래를 따라 부르고 춤을 추는 등 NCT 127과 하나돼 공연을 즐겼다”고 소개했다. 또 ‘칠즈니가 127년 동안 우리칠 옆에 있을게’, ‘우리칠 I’ll Be There For You‘ 등의 문구가 적힌 슬로건 이벤트를 열었다. 앙코르 무대를 기다리며 ’터치(TOUCH)‘와 ’비 데어 포 미(Be There For Me)‘를 부르는 싱어롱 이벤트로 NCT 127의 열정적인 무대에 화답하기도 했다.한편, NCT 127은 오는 21일 필리핀 불라칸의 필리핀 스포츠 스타디움(Philippine Sports Stadium)에서 세 번째 월드 투어의 열기를 이어간다.[서울=뉴시스]