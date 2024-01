블랙핑크 제니, 협업곡 빌보드 ‘핫100’ 69위…K팝 여성솔로 최고 순위

K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 솔로가수 제니가 솔로 자격으로 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 K팝 여성 솔로가수 최고 성적을 거뒀다.9일(현지시간) 빌보드에 따르면, 제니가 캐나다 스타 싱어송라이터 위켄드·미국 배우 겸 가수 릴리 로즈 멜로디 뎁과 함께 부른 HBO 시리즈 ‘디 아이돌’ OST ‘원 오브 더 걸스(One Of The girls)’가 13일 자 ‘핫100’에서 69위를 차지했다.2주 전 해당 차트에 100위로 데뷔했다가 캐럴 공세에 밀려 차트 밖으로 벗어났으나 이번 주에 재진입했다.특히 블랙핑크 멤버로 해당 차트에 수차례 진입한 제니는 이번 성적으로 이 차트에서 K팝 솔로 여성가수 최고 순위를 찍었다.해당 차트에서 기존 K팝 여성 솔로 최고 성적은 블랙핑크 다른 멤버인 로제의 ‘온 더 그라운드(On The Ground)’로 70위였다. 블랙핑크 또 다른 멤버인 리사의 ‘라리사(Lalisa)’와 ‘머니(Money)’는 각각 84위와 90위를 차지했었다.이와 함께 그룹 ‘2NE1’ 출신 씨엘의 ‘리프트드(LIFTED)’가 94위였다. 씨엘은 가수 싸이의 ‘대디’ 피처링으로 97위를 차지하기도 했다.한편 제니는 ‘디 아이돌’을 통해 배우로 데뷔하는 등 활동 반경을 넓히고 있다. 블랙핑크 활동은 자신을 발굴한 YG엔터테인먼트를 통해 해나가지만 최근 개별 활동을 위한 레이블 ‘오드 아틀리에’(ODD ATELIER·OA)를 설립했다. 유재석, 차태현 등과 함께 tvN 실화 추리극 ‘아파트404’(2월 방송 예정) 출연하는 등 예능 활동도 나선다.[서울=뉴시스]