제로베이스원, 미니 2집 초동 213만장 돌파…2연속 ‘더블 밀리언셀러’

웨이크원

보이그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 데뷔 약 4개월 만에 2개 앨범 연속으로 ‘더블 밀리언셀러’에 등극, K팝의 새로운 역사를 써 내려가고 있다.13일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 지난 6일 발매된 제로베이스원의 두 번째 미니 앨범 ‘멜팅 포인트’(MELTING POINT)는 발매 첫 일주일 동안 총 213만1352장이 팔렸다.이로써 제로베이스원은 데뷔 약 4개월 만에 2개 앨범 연속 ‘더블 밀리언셀러’에 등극하는 쾌거를 이뤘다. 이들이 지난 7월 발매한 첫 번째 미니앨범 ‘유스 인 더 셰이드’(YOUTH IN THE SHADE)는 지난 9월 써클 월간 차트 기준 누적 판매량 203만 4594장을 기록한 바 있다.제로베이스원은 2개 앨범 연속으로 단 하루 만에 ‘밀리언셀러’에 등극한 최초의 K팝 그룹이다. 첫 번째 미니앨범 ‘유스 인 더 셰이드’는 발매 단 하루만에 약 124만 장, 두 번째 미니 앨범 ‘멜팅 포인트’는 약 145만 장 판매량을 기록했다.특히 제로베이스원은 2023년에 발매된 K팝 앨범의 첫 일주일간 최고 판매량 기준 9위에 올랐고, 그룹별 최고 판매량으로 집계하면 상위 7개 그룹에 속한다.제로베이스원은 음반뿐 아니라 데뷔와 동시에 국내외 음원 차트에서도 두각을 나타내고 있다. 13일 오전 기준 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 미니 2집 전곡 누적 스트리밍 수 527만을 넘어섰고, 타이틀곡 ‘크러시’(CRUSH)(가시)는 누적 스트리밍 수 175만을 돌파했다.‘크러시’를 비롯 ‘멜팅 포인트’, ‘테이크 마이 핸드’(Take My Hand), ‘키즈존’(Kidz Zone), ‘굿나잇’(Good Night) 등 전곡이 멜론 핫100 차트에 진입했고, ‘크러시’는 물론 데뷔 앨범의 타이틀곡 ‘인 블룸’(In Bloom)이 TOP100 차트에서 선전 중이다.한편, 거침없는 성장세를 보여주고 있는 제로베이스원은 ‘크러시’로 활발한 활동을 이어가고 있다. 제로즈의 사랑으로 꿈을 찬란하게 피워낸 아홉 멤버가 이제는 제로즈를 위해 더 단단한 존재가 되어 그들을 끝까지 지키겠다는 결연한 다짐을 강렬한 퍼포먼스로 표현해 보는 이들에게 짜릿한 쾌감을 선사하고 있다.(서울=뉴스1)