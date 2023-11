BTS 정국 ‘골든’ 77개국 아이튠즈 정상…전 세계 황금빛으로

방탄소년단 정국(빅히트뮤직 제공)

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 전 세계를 ‘황금빛’으로 물들였다.4일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 정국이 지난 3일 오후 1시(이하 한국시간) 발매한 첫 솔로 앨범 ‘골든’(GOLDEN)은 이날 오전 9시까지 기준으로 영국, 독일, 프랑스, 캐나다, 일본 등 77개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위를 찍었다.이 앨범의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You)는 그리스, 폴란드, 카타르 등 71개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위에 올랐다.또한 정국은 ‘월드와이드 아이튠즈’, ‘유러피언 아이튠즈’ 송 차트와 앨범 차트 정상을 싹쓸이했다. ‘월드와이드 아이튠즈 송’과 ‘유러피언 아이튠즈 송’에서는 솔로 싱글 ‘세븐 (Seven) (feat. 라토)’과 ‘3D (feat. 잭 할로우)’를 포함해 앨범의 전곡을 상위권에 진입시키며 파급력을 입증했다.타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’는 공개 직후인 지난 3일 오후 2시 멜론 실시간 차트 ‘톱100’에 7위로 진입한 뒤, 4일 0시 4위까지 올랐고, 신보에 수록된 10개의 트랙이 멜론 ‘톱100’에 차트인했다. 여기에 방탄소년단의 ‘다이너마이트’(Dynamite), ‘봄날’까지 일제히 순위가 반등해 눈길을 끌었다.공개와 동시에 여러 국가/지역에서 인기 급상승 동영상 카테고리에 이름을 올리고, 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위로 직행한 ‘스탠딩 넥스트 투 유’ 뮤직비디오의 유튜브 조회 수는 18시간 만인 4일 오전 7시께 1000만 회를 돌파했다.‘골든’은 솔로 아티스트 정국의 ‘황금빛 순간’을 모티브로 한 앨범이다. 방탄소년단의 ‘황금 막내’로 시작해 ‘글로벌 팝스타’의 위치에 오르기까지 정국의 모든 서사가 집약된 이번 앨범에는 ‘스탠딩 넥스트 투 유’를 포함해 다양한 장르의 11곡이 수록됐다.타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’는 레트로 펑크(Retro funk) 장르의 곡으로 정국의 그루비한 보컬이 돋보인다. ‘우리의 사랑은 그 무엇보다 깊기에, 어떠한 역경이 찾아와도 너와 함께 하겠다’라는 메시지를 전하는 이 곡을 통해 정국은 완성형 퍼포먼스에 정점을 찍으며 독보적인 댄스 솔로 아티스트로 자리매김한다는 각오를 드러냈다.(서울=뉴스1)