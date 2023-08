에스파, 美 애틀랜타 공연 성료…뜨거운 현지 호응

사진제공=SM

그룹 에스파(aespa)가 미국 애틀랜타 공연을 성황리에 마쳤다.에스파는 25일(현지시간) 미국 애틀랜타의 폭스 시어터(Fox Theatre)에서 ‘에스파 라이브 투어 2023 : ’싱크 : 하이퍼 라인‘ 인 애틀랜타’‘(aespa LIVE TOUR 2023 ’SYNK : HYPER LINE‘ in ATLANTA)를 개최했다. 이번 공연 역시 LA, 댈러스, 마이애미에 이어 전석 매진을 기록해 에스파의 북미 투어 순항을 알렸다.이날 에스파는 ’넥스트 레벨‘(Next Level), ’블랙맘바‘(Black Mamba) 등 히트곡은 물론, 신곡 ’베터 띵스‘(Better Things)와 영어 가창곡 ’홀드 온 타이트‘(Hold On Tight), ’라이프스 투 쇼트‘(Life’s Too Short) 등까지 다채로운 무대를 선사, 독보적인 퍼포먼스와 관객들의 호응을 유도하는 여유로운 무대 매너를 선보였다.이에 공연장을 찾은 관객들은 모두 기립한 채 춤을 추고 폭발적인 함성과 떼창을 보내며 무대를 열정적으로 즐겼다는 후문이다.에스파는 “여러분과의 신나고 열정적인 시간을 보내기 위해 정말 기대했었다”라며 “오늘 좋은 추억 만들어줘서 고맙다, 다시 만날 때까지 기다려 달라”라고 소감을 전해 눈길을 끌었다.한편, 에스파는 북미에 이어, 남미, 유럽 지역 총 14개 도시에서 월드 투어를 펼치며, 오는 27일에는 미국 워싱턴 D.C.의 MGM 내셔널 하버(MGM National Harbor)에서 공연을 개최한다.(서울=뉴스1)