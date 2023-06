우영, 5년 반 만의 日 솔로 투어 성료…“계속 기다렸다”

그룹 투피엠 우영이 약 5년 만에 개최한 일본 솔로 투어를 성공적으로 마무리했다.우영은 지난달 24일 일본 후쿠오카를 시작으로 28일 요코하마, 6월 3일 ‘일본 공연의 성지’ 도쿄 부도칸, 10일과 11일 양일간 일본 오사카 오릭스 극장에서 단독 콘서트를 진행했다.이번 우영의 솔로 투어 ‘오프 더 레코드(Off the record)’는 2017년 12월 일본 부도칸 공연 이후 약 5년 만이자 일본 4개 도시를 도는 공연이다.솔로 투어 마지막 날 우영은 ‘은하수~GALAXY~’로 포문을 열었고 이어 ‘아이 라이크(I like)’, ‘기브 업(Give Up)’ 등의 무대를 펼쳤다. 그는 “지금 이 순간을 계속 기다렸다. 다시 여러분들의 미소를 볼 수 있어 정말 행복하고 공연을 할 수 있어 정말 기쁘다”는 인사를 건넨 뒤 투피엠의 ‘우리집’ 무대를 선보였다.이어 우영은 일본 새 앨범 ‘오프 더 레코드(Off the record)’ 수록곡 ‘시즌 2(Season 2)’와 ‘칵테일(COCKTAIL)’, ‘고잉 고잉(Going Going)’, ‘오프 더 레코드’ 등으로 무대를 꾸몄다.또 우영은 일본 솔로 데뷔 싱글 ‘로즈(R.O.S.E)’ 무대로 관객과 호흡을 맞췄고 핫티스트(팬덤명)를 떠올리며 곡 작업을 했다는 ‘저스트 비 유(Just be you)’ 무대로 이목을 잡았다. 이외에도 ‘모어(MORE)’, ‘더 블루 라이트(THE BLUE LIGHT)’, ‘칠 아웃(Chill OUT)’ 등의 무대를 선보였다.공연 말미 팬들은 우영을 향한 마음을 담은 영상과 함께 ‘우영을 기다렸어’라고 적힌 슬로건 이벤트를 마련했다.우영은 7일 5년 반 만의 일본 스페셜 앨범이자 미니 3집 ‘오프 더 레코드’를 정식 발매했다.[서울=뉴시스]