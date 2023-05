에스파, 데뷔 첫 日 투어 성료…뜨거운 열도 인기 입증

그룹 에스파 / 사진제공=SM

그룹 에스파(aespa)가 나고야 공연을 마지막으로 첫 일본 투어를 성공적으로 마무리했다.에스파는 지난 3월 서울 첫 단독 콘서트에 이어, 3월15~16일부터 일본 오사카, 도쿄, 사이타마, 나고야 등 4개 지역에서 ‘에스파 라이브 투어 2023 ’싱크: 하이퍼 라인‘ 인 재팬)을 개최하고, 10회 공연을 모두 매진시키며 막강한 티켓 파워와 글로벌 인기를 입증했다.특히 에스파는 이번 공연의 열기를 이어 오는 8월5~6일 양일간 일본 도쿄돔에서 ’에스파 라이브 투어 2023 ‘싱크: 하이퍼 라인’ 인 재팬 -스페셜 에디션-‘(aespa LIVE TOUR 2023 ‘SYNK : HYPER LINE’ in JAPAN -Special Edition-) 공연을 펼칠 예정이며, 이는 해외 아티스트 사상 데뷔 이후 최단기간 도쿄돔 입성 기록인 만큼, 현지에서의 뜨거운 인기를 실감케 한다.또한 에스파는 5월2일 선공개 싱글 ’웰컴 투 마이 월드‘(Welcome To MY World)를 공개하고 본격적인 컴백 신호탄을 쏘아 올릴 예정이다. 신곡은 몽환적인 기타 리프와 후반부의 웅장한 오케스트레이션이 돋보이는 얼터너티브 팝 곡으로, 에스파의 세계관에서 조력자로 등장한 나이비스(nævis)가 피처링에 참여해 매력을 더했다.특히 이번 곡은 나이비스를 현실로 초대한다는 내용인 동시에, 리스너들을 에스파만의 음악 세계,로 초대한다는 의미를 담은 곡으로, 에스파의 독보적인 세계관 스토리텔링을 만나볼 수 있어 뜨거운 반응이 예상된다.한편, 에스파는 2일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 선공개곡 ’웰컴 투 마이 월드‘를 발표하며, 오는 8일 세 번째 미니 ’마이 월드‘를 발매한다.(서울=뉴스1)