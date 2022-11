지수 SNS 캡처

건강이상설에 휩싸였던 그룹 블랙핑크 지수가 밝은 미소가 담긴 근황을 전했다.지수는 13일(한국시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “It‘s been too long Chicago! Couldn’t eat pizza but still had a blast! See you all again! Love you”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 지수가 풍성한 웨이브(물결주름) 머리를 길게 늘어트린 채 활짝 웃고 있다.앞서 지수는 최근 목에 혹이 있는 것처럼 보이는 사진이 포착돼 건강이상설에 휩싸이긷 했다. 이에 대해 소속사 YG엔터테인먼트 측은 “지수는 월드 투어 일정을 잘 소화하고 있으며, 건강에는 이상이 없다”라고 밝혔다.한편 현재 월드 투어 중인 블랙핑크는 지난달 25일부터는 댈러스를 시작으로 휴스턴, 애틀랜타, 해밀턴, 시카고, 뉴어크, LA 등 미국 내 도시들에서 콘서트를 열고 있다.(서울=뉴스1)