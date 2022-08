정우성, 스눕독과 깜짝 DM 공개…“영화 ‘헌트’ 보고싶어!”

정우성 SNS 캡처 ⓒ 뉴스1

배우 정우성이 미국 가수 겸 배우 스눕 독과 깜짝 인맥을 자랑했다.정우성은 9일 자신의 인스타그램 스토리에 스눕 독이 보낸 DM(다이렉트 메시지)를 공개했다.공개된 사진 속에는 스눕 독이 정우성에게 “I need to see that movie hunt!”(나 그 영화 헌트 보고싶어!)라고 보낸 메시지에 담겼다. 정우성은 “Fosho…. working on the US release now!”(물론, 지금 미국 개봉 작업을 하는 중)이라고 답했다.두 사람이 DM을 주고 받으며 ‘깜짝 인맥’이 드러나 관심을 끌었다.한편 정우성은 배우 이정재의 감독 데뷔작 ‘헌트’에 출연한다. 정우성과 이정재는 각각 조직 내 숨은 스파이를 색출하기 위해 서로를 의심하는 안기부 요원 김정도와 박평호로 분한다.스눕독은 미국 힙합계의 레전드로 평가받는 래퍼이자 가수다. 그의 대표곡으로는 ‘영, 와일드 앤 프리’(Young, Wild & Free), ‘왓츠 마이 네임’(What‘s My Name), ’위글‘(Wiggle) 등이 있다. 최근 방탄소년단과 노래 ’배드 디시전‘(Bad decisions)로 협업하기도 했다.(서울=뉴스1)