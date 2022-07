ATBO “꿈에 그리던 데뷔 이제야 실감, 멋진 무대로 보답할 것”

IST엔터테인먼트 © 뉴스1

ATBO가 떨리는 데뷔 소감을 전했다.27일 오후 서울 서대문구 연세로 연세대학교 신촌캠퍼스백주년기념관에서 열린 신인 보이그룹 ATBO(에이티비오) 데뷔 쇼케이스에서 멤버들은 데뷔 소감을 밝혔다.오준석은 “꿈에 그리던 데뷔가 눈 앞에 오니 몇 시간 전까지는 실감이 안 났다. 무대에 오르니 실감이 난다”라며 “최선을 다해 멋진 무대로 보답하겠다”라고 말했다. 이어 정승환은 “이렇게 인사드리기까지 많이 준비했다”라며 “그만큼 끝까지 최선을 다할테니 기대해달라”라고 덧붙였다.ATBO는 27일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 데뷔곡 ‘모노크롬’(컬러)을 포함한 데뷔 앨범 ‘더 비기닝 : 개화’(The Beginning : 開花)를 발표하고 가요계에 첫 발을 내딛는다.‘더 비기닝 : 개화’는 ‘독창성의 시작’이라는 팀명 뜻에 걸맞게, ‘처음’과 ‘기원’에 대한 이야기를 담아 빛과 어둠, 색깔을 키워드로 한 ATBO만의 독창적 콘셉트를 만나볼 수 있을 예정이다. 타이틀곡을 포함, ATBO의 시작을 알리는 인트로 넘버와 ‘그래피티’(Graffiti), ‘하이 파이브’(High Five), ‘와우’(WoW), ‘런’(RUN)까지 다채로운 매력의 6개 트랙을 수록했다. 특히 멤버 오준석은 앨범 중 총 5곡의 랩 메이킹에 참여하고, 배현준 역시 총 3곡에서 랩메이킹, 작사 등으로 이름을 올려 ATBO의 정체성과 개성을 한층 뚜렷하게 그려내는 작업에 힘을 보탰다.데뷔곡 ‘모노크롬’은 세상을 자신만의 색으로 물들일 일곱 소년의 설렘과 포부를 담은 곡으로, 힘 있는 챈트와 다이내믹한 멜로디가 강렬한 중독성을 선사하는 힙합 댄스곡이다. 유명 프로듀서 Zaydro, PPPlayers(ELDORADO)가 작곡에 참여했으며, 작사에는 Inner Child(Mono Tree), 멤버 오준석이 랩 메이킹에 참여했다. 뮤직비디오는 지코, 트와이스 등과 작업한 BOLD 이기백 감독이 메가폰을 잡아, 색을 되찾은 세상에 ATBO의 음악이 ‘개화’하기 시작하는 스토리를 감각적인 영상미로 담아냈다.IST엔터테인먼트가 새롭게 선보이는 ATBO는 지난 5월 카카오TV-MBN에서 공개된 서바이벌 오디션 프로그램 ‘디 오리진 - A, B, Or What?’을 통해 탄생한 그룹으로, 오준석, 류준민, 배현준, 석락원, 정승환, 김연규, 원빈까지 탄탄한 실력과 넘치는 끼, 시선을 사로잡는 비주얼을 두루 갖춘 7인조 보이그룹이다. ATBO는 27일 오후 8시 대면 및 온라인 생중계로 진행되는 팬 쇼케이스를 통해 데뷔 타이틀곡 ‘모노크롬’ 무대를 최초 공개한다.한편 ATBO의 데뷔 앨범 ‘더 비기닝 : 개화’는 27일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.(서울=뉴스1)