[프리미엄뷰]“생성형 인공지능은 또 다른 기회… 글로벌 AI컴퍼니로 발돋움”

16일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 ‘SK 테크 서밋 2023’에서 유영상 SK텔레콤 사장은 개회사를 통해 “SK가 AI를 통해 만들어가는 현재와 미래의 모습을 확인하실 수 있을 것”이라고 밝혔다. SK텔레콤 제공

역대 최대 규모의 AI 협력장으로 확대

16일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린 ‘SK 테크서밋 2023’에서 류수정 사피온 대표가 차세대 인공지능(AI) 반도체인 ‘X330’을 공개하고 있다.

‘SK 테크 서밋’은 SK의 기술 역량을 결집해 기술 생태계 조성을 도모하는 취지의 기술 콘퍼런스다. SK는 전시, 발표 기술의 60% 이상을 AI로 구성하고 17개사 190여 개 기술에 대한 전시와 발표, 체험 등으로 다채롭게 구성했다.

전화-수면 등 에이닷 체험존 큰 인기

‘SK 테크 서밋’은 SK의 기술 역량을 결집해 기술 생태계 조성을 도모하는 취지의 기술 콘퍼런스다. SK는 전시, 발표 기술의 60% 이상을 AI로 구성하고 17개사 190여 개 기술에 대한 전시와 발표, 체험 등으로 다채롭게 구성했다.

‘SK 테크 서밋’은 SK의 기술 역량을 결집해 기술 생태계 조성을 도모하는 취지의 기술 콘퍼런스다. SK는 전시, 발표 기술의 60% 이상을 AI로 구성하고 17개사 190여 개 기술에 대한 전시와 발표, 체험 등으로 다채롭게 구성했다.

K-AI얼라이언스 16개 멤버사 총출동

‘SK 테크 서밋’은 SK의 기술 역량을 결집해 기술 생태계 조성을 도모하는 취지의 기술 콘퍼런스다. SK는 전시, 발표 기술의 60% 이상을 AI로 구성하고 17개사 190여 개 기술에 대한 전시와 발표, 체험 등으로 다채롭게 구성했다.

SK텔레콤이 서울 강남구 코엑스에서 SK그룹의 종합 기술전 ‘SK 테크 서밋 2023’을 개최했다.‘SK 테크 서밋’은 SK의 기술 역량을 결집해 기술 생태계 조성을 도모하는 취지의 기술 콘퍼런스다. 이번 행사는 ‘더 나은 미래를 위해 어디에나 존재하는 AI(AI Everywhere for a better future)’를 주제로 16, 17일 열렸다.SK그룹 ICT위원장을 맡고 있는 유영상 SK텔레콤 사장은 개회사를 통해 “생성 AI가 촉발하고 있는 변화는 위기보다는 기회가 될 것”이라며 “SK가 AI를 통해 만들어가는 현재와 미래의 모습을 확인하실 수 있을 것”이라고 밝혔다.특히 유 사장은 전방위적인 협력을 강조하며 SK 관계사 간 ‘따로 또 같이’ 전략을 통한 내부 협력과 구글, AWS, 마이크로소프트 등 빅테크는 물론이고 K-AI얼라이언스(Alliance)와의 협력을 통한 시너지 창출을 지속적으로 강화하겠다고 밝혔다.예년에 비해 눈에 띄게 달라진 점은 행사 규모와 AI다. SK는 전시, 발표 기술의 60% 이상을 AI로 구성해 ‘글로벌 AI컴퍼니’로 성장 중인 SKT를 중심으로 AI 기반 미래 성장에 대한 SK그룹의 비전과 자신감을 표현했다.규모도 역대 최대다. SK는 전년 개최 장소인 워커힐호텔을 벗어나 코엑스로 무대를 옮겼다. 17개사 190여 개 기술에 대한 전시와 발표, 체험 등으로 다채롭게 구성됐다.1층은 전시관으로 운영됐다. 총 550평 규모로 구성된 전시관에 90여 개의 부스에서 정보통신기술(ICT)을 선보였다. 에이닷 특별관과 K-AI얼라이언스 존이 눈길을 끌었다.전시장 한복판에서는 귀여운 모습의 대형 에이닷 캐릭터가 이목을 끌었다. 대형 에이닷 전화부스를 체험공간과 포토존으로 조성해 관람객들의 체험을 유도 했다. 약 60인치 TV 스크린에서는 에이닷 통화요약 시연 화면을 볼 수 있었다.SKT는 AI 개인비서 서비스 에이닷의 아이폰 앱에서 ‘A. 전화’를 통해 통화녹음, 통화요약 등 새로운 기능을 지난달부터 제공하고 있다. ‘A. 전화’는 음성통화에 집중되었던 기존의 전화 서비스와 달리 AI가 통화 내용의 맥락을 분석하고 통화 유형과 요약까지 제공함으로써 업무와 일상 등으로 관리의 영역을 확대한 새로운 전화 서비스다.에이닷 전화는 출시되자마자 애플 앱스토어 다운로드 수 1위, DAU 증가, 에이닷 가입자 증가로 이어지는 등 시장에서 큰 호응을 얻고 있다.에이닷 전시장 중앙에는 하루 일과 시간을 표현하는 알록달록한 시계 모형의 대형 테이블이 아침, 점심, 저녁 등 3가지 일과별로 에이닷의 유용한 기능들을 소개했다. ‘나만의 AI 개인 비서’라는 에이닷 슬로건을 실감할 수 있었다.아침 시간에는 기상 알람부터 날씨, 뉴스 확인까지 한 번에 할 수 있는 ‘루틴’, 실시간 빠른 길 안내, UT택시 호출이 가능한 ‘T맵’, AI 추천 음악 감상 ‘뮤직’ 등이 유용하다.오후에는 GPT4 기반의 지식 대화, 실시간 답변이 특징인 ‘챗T’, 통화녹음부터 요약, 일정관리까지 한 번에 가능한 ‘통화요약’이 생활을 편리하게 해준다. 심심할 때에는 다양한 캐주얼 게임, 심리테스트, 타로 등도 에이닷 ‘게임’ 메뉴에서 즐길 수 있다.저녁 시간에는 광고 없이 프로야구, 프로농구 생중계를 즐기는 ‘스포츠’ 메뉴, 각기 다른 매력의 AI 친구 3명과 감성 채팅을 하는 ‘프렌즈’가 인기다. 취침 전에는 휴대전화를 곁에 놓기만 하면 자동으로 수면 분석을 해주는 ‘A.슬립’으로 수면 진단기 없이 AI 수면 관리를 받을 수 있다. 수면 관리 솔루션 스타트업인 에이슬립과 협업해 호흡 데이터 기반으로 수면의 패턴과 질을 분석해 최상의 기상 시간에 알람을 받게 한다.현장에서는 에이닷 하루 일과 콘셉트에 맞춰 오전 10시, 오후 1시와 4시에 각각 열리는 퀴즈쇼에 관람객들의 발길이 이어졌다. 현장에서 정답을 맞힌 관람객은 마그네틱 무선 충전기, 저소음 가습기, 미니 보조배터리 등의 경품을 받았다.이번 행사에는 SKT가 주도하는 K-AI얼라이언스 16개 멤버사가 모두 참여해 자사의 기술과 서비스를 소개하고 SK ICT 관계사 및 유망 AI 기업들과의 협력을 모색하는 시간을 가졌다.16개사는 올거나이즈, 임프리메드를 비롯해 사피온, 베스핀글로벌, 몰로코, 코난테크놀로지, 스윗, 팬텀AI, 투아트, 씨메스, 마키나락스, 스캐터랩, 프렌들리AI, 가우스랩스, 온마인드, 페르소나AI다.2층은 발표장으로 활용됐다. 이틀에 걸쳐 AI 서비스, AI 반도체, 빅데이터, 클라우드, ICT융합 등 다양한 분야 관련 100여 개의 콘퍼런스가 열렸다. 특히 최근 시장의 관심이 뜨거운 에이닷 관련 트랙에는 에이닷 관련 기술과 서비스를 담당하는 팀장과 실무자가 11개 세션으로 구성한 발표를 선보여 많은 참가자들의 참여를 이끌었다.3층은 메인 행사장으로 꾸려졌다. 636평 규모로 총 1080명이 한자리에 모여 앉을 수 있는 대형 오디토리움에서는 SK텔레콤 유영상 사장의 오프닝 스피치를 시작으로 국내외 연사들의 키노트 스피치와 관련 토론, 그리고 사피온 신제품 발표 등이 이어졌다. 이번 행사에서 SK그룹은 대학(원)생을 대상으로 하는 채용부스도 운영하는 등 AI를 중심으로 첨단 테크 생태계 확장의 장으로 발돋움시켰다.