“I am 신뢰에요”…전청조 이슈에 증권 리포트 제목들도 ‘밈’ 트렌드

전청조 관련 이슈가 증권사 리서치에도 영향을 끼치고 있다. 휴먼청조체, 청조체 등으로 불리우는 그의 카톡 말투를 인용한 증권사 리포트가 발간되고 있다. 밈 트렌드를 통해 투자자들에게 친근감을 주기 위함으로 풀이된다.30일 증권업계에 따르면 이날 상상인증권은 ‘케이GAME, I am 신뢰에요’라는 제목의 게임산업 전망 리포트를 발간했다.이 리포트는 펄어비스, 크래프톤, 카카오게임즈, 넥슨게임즈 등 국내 주요 게임사들에 대한 전망이 담겨있다. 최근 2년 고점 대비 70% 하락한 게임주들이 내년에 반전의 기회를 맞이할 수 있다는 내용이다.제목에 쓰인 ‘I am 신뢰에요’는 전 펜싱 국가대표 남현희(42)의 재혼 상대로 알려졌던 전청조(27) 씨가 사기 해각을 벌이면서 썼던 모바일 메신저 일부 내용이다.전 씨는 유튜버 로알남에게 “Ok. 그럼 Next time(다음)에 놀러 갈게요. Wife(아내)한테 다녀와도 되냐고 물었더니 ok 했어서 물어봤어요. But you friend(하지만 네 친구)와 같이 있으면 I am(나는) 신뢰에요”라는 내용의 영어 섞인 메세지를 보냈다.해당 보도가 전해진 후 SNS와 온라인 커뮤니티에는 전 씨가 사용한 ‘I am~’은 밈으로 확산됐다. 특히 누리꾼들 사이에서는 휴먼청조체, 청조체 등으로 불리우기 시작했다.이에 증권사들도 밈 트렌드를 활용한 리서치가 나오고 있는 상황이다. 같은날 한국투자증권도 ‘I am 신뢰에요’ 라는 제목으로 현대모비스 실적 분석 리포트를 발간했다.현대차증권은 밈 트렌드를 적극 활용한 리포트를 대거 내놨다. 현대모비스 리포트 ‘EV 수주랑 같이 있으면 I am 탑픽이에요’, 금호타이어 리포트 ‘I am 기대치 상회에요’, 기아 리포트 ‘I am PER 3배에요. OK… Next Time 주가 반등’ 등이 청조체를 사용했다. 또 증시 월간 투자전략도 ‘I am 불확실성’ 이라는 제목으로 작성했다.유진투자증권은 콘텐트리중앙의 리포트 제목을 ‘2개 분기 연속 흑자 I am 기대해요’로 작성했고, DB금융투자는 ‘I am 모범생이에요~’라는 제목으로 제일기획의 리포트를 발간했다.밈 트렌드를 리포트 제목에 붙인 이유로는 투자자들에게 친근감을 주고 조회수를 높이기 위함으로 풀이된다. 한 증권업계 관계자는 “애널리스트 간의 리포트 조회수 경쟁이 있어 재미있고 트렌드한 제목을 고민한다”면서 “특히 제목이 재미있을수록 지점 고객들이 더 관심을 갖는 모습도 있다”고 말했다.[서울=뉴시스]