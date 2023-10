[프리미엄뷰]식물성 대안식의 신세계 ‘유아왓유잇’

신세계푸드가 서울 강남구 삼성동 스타필드 코엑스몰 지하 1층에 문을 연 ‘유아왓유잇’ 코엑스점은 식물성 재료를 활용한 메뉴와 다양한 제품을 만날 수 있는 플래그십 스토어다. ‘유아왓유잇’ 매장. 신세계푸드 제공

9월 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2023 서울뷰티위크’ 행사장에서 신세계푸드가 ‘유아왓유잇(You are What you Eat)’ 푸드트럭을 활용해 방문객들을 대상으로 100% 식물성 재료로 만든 런천 김치덮밥, 볼로네제 라자냐, 라구 리가토니 등 식물성 간편식 3종의 시식 행사를 진행했다.

‘유아왓유잇(You are What you Eat)’ 코엑스점 메뉴.

‘유아왓유잇(You are What you Eat)’ 매장 내부 전경.

‘유아왓유잇(You are What you Eat)’ 런천 김치덮밥, 볼로네제 라자냐, 라구 리가토니 등 간편식 제품 3종.

일상에서 식물성 대안식을 보다 쉽게 만나고 즐길 수 있게 됐다.신세계푸드가 9월 론칭한 식물성 대안식 브랜드 ‘유아왓유잇(You are What you Eat)’을 통해 소비자들에게 대안식품을 통한 건강한 라이프스타일을 알리는 데 적극 나서고 있다.‘유아왓유잇’은 ‘당신이 먹는 것이 곧 당신이다’라는 뜻으로 ‘더 나은 나와 지구를 위한 맛있는 식물성 대안식’을 콘셉트로 하는 브랜드다. 신세계푸드의 대안육 ‘베러미트(Better Meat)’를 비롯해 독자적 기술로 개발한 식물성 소스, 식물성 치즈, 오트밀크 등을 활용한 식물성 대안식을 외식 메뉴와 간편식 제품으로 선보이고 있다.먼저 신세계푸드가 지난달 21일 서울 강남구 삼성동 스타필드 코엑스몰 지하 1층에 문을 연 ‘유아왓유잇’ 코엑스점은 식물성 재료를 활용한 메뉴와 다양한 제품을 만날 수 있는 플래그십 스토어다. 지구환경, 인류건강, 동물복지 등 가치소비의 일환으로 대안식품을 찾는 소비자들의 발길이 이어지면서 일일 200∼300명이 찾는 식물성 맛집으로 자리매김하고 있다.‘유아왓유잇’ 코엑스점을 찾는 주 고객으로는 건강한 점심 식사를 원하는 강남, 코엑스몰 인근 지역의 직장인부터 가치소비 트렌드를 이끌고 있는 2030세대들이 주를 이루고 있다. 특히 최근에는 식사를 위해 식물성 메뉴를 찾는 외국인 관광객들의 유입도 늘어나 전체 방문객의 약 20%에 이르고 있다.‘유아왓유잇’ 코엑스점에서는 평소 즐겨 먹는 메뉴를 100% 식물성 재료로 만들어, 처음 식물성 메뉴를 접하는 고객들도 부담 없이 맛볼 수 있도록 했다. 대표 메뉴로는 트러플 자장면, 아보카도 햄 포케볼, 함박스테이크, 후토마키 등이 있으며 저탄소 요리로 개발한 멘치카츠 커리 라이스, 탄탄면, 김치 햄 아보카도 볼과 식물성 오트 음료 등 20여 종의 다양한 메뉴를 즐길 수 있다.신세계푸드는 매장 내 인테리어와 디자인 요소를 통해서도 식물성 대안식품의 가치를 담아냈다. 건강한 지구와 행복한 동물들의 모습을 형상화해 직접 개발한 캐릭터를 매장 내 오브제, 페인팅 등의 인테리어 요소와 제품 패키지에 적용했다. 또한 유아왓유잇의 주요 타깃인 2030세대의 취향을 반영한 선명한 색감과 감각적인 디자인에 동물복지, 지구환경 등의 메시지를 담은 티셔츠, 접시, 유리컵 등의 다양한 굿즈도 전시, 판매하고 있다.매장 내에서 사용하는 물품에도 친환경 소재를 최대한으로 활용했다. 테이크아웃용 음식 포장용기도 종이 펄프재질을 적용했으며 매장 쇼핑백, 네임택 등에 사용하는 종이도 친환경 소재인 얼스팩으로 제작했다. 냉장, 냉동 음식 보관용으로 판매하는 보랭백도 업사이클링 소재로 제작해 친환경적 가치를 추구하는 고객들에게 호응을 얻고 있다.또한 가정에서도 식물성 대안식을 간편하게 즐길 수 있도록 ‘유아왓유잇’ 브랜드의 첫 ‘식물성 간편식(PMR)’ 3종도 출시했다. ‘유아왓유잇’ 식물성 간편식(PMR)은 편의성 위주로 성장했던 1세대 가정간편식(HMR)과 맛과 합리적인 가격 중심의 2세대 레스토랑 간편식(RMR)에 이어 건강과 가치소비를 중시하는 소비자들을 위해 진화한 3세대 간편식을 지향한다.‘유아왓유잇’ 식물성 간편식 3종은 런천 김치덮밥, 볼로네제 라자냐, 라구 리가토니 등 3종이다. 런천 김치덮밥은 따뜻한 쌀밥에 ‘베러미트’ 런천 슬라이스 햄과 톳, 청각, 함초 등을 넣어 끓인 육수로 감칠 맛을 더한 식물성 볶은 김치를 함께 올린 덮밥이다. 볼로네제 라자냐는 자체 개발한 식물성 볼로네제 소스와 모차렐라 치즈로 라자냐 본연의 깊은 풍미를 살리고 동시에 단백질과 식이섬유 함량이 높은 듀럼밀로 만들어 건강함을 더했다. 라구 리가토니는 쫄깃한 식감의 리가토니면에 ‘베러미트’ 다짐육을 넣은 식물성 라구 소스를 사용해 고급스러운 풍미를 즐길 수 있다. 특히 전자레인지로 데우기만 하면 바로 먹을 수 있는 RTH(Ready to Heat) 방식의 원밀(One-meal)형 제품으로 만들어져 편의성을 높였다.‘유아왓유잇’ 식물성 간편식 3종은 소비자들이 일상에서 쉽게 접하는 대표적인 간편식 메뉴들을 주재료부터 소스까지 100% 식물성 재료로 구현해 건강하게 간편식을 즐기기 원하는 소비자들에게 호응을 얻으면서 G마켓, SSG닷컴, 쿠팡, 11번가 등으로 빠르게 온라인 판매처가 늘고 있다.신세계푸드는 ‘유아왓유잇’ 식물성 간편식 3종을 비롯해 소비자 선호도를 반영한 새로운 라인업을 지속적으로 확대하고, 동시에 코엑스점뿐 아니라 가치소비를 중시하는 소비자들을 찾아가는 푸드트럭을 활용해 소비자들에게 다양한 대안식품을 직접 만나고 체험할 수 있는 특별한 경험을 제공한다는 방침이다.신세계푸드 관계자는 “‘유아왓유잇’은 소비자들이 식물성 대안식과 함께 만들어가는 건강한 라이프스타일을 경험해 볼 수 있는 플랫폼이다”라며 “일상에서 보다 손쉽게 식물성 대안식을 즐길 수 있도록 다양한 메뉴를 개발하고 식물성 간편식의 라인업을 지속적으로 확대해 ‘유아왓유잇’을 식물성 대안식의 대표 브랜드로 육성해 나갈 계획이다”라고 말했다.