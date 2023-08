[프리미엄뷰]건조기 내부 먼지, 습기 걱정 없애는 확실한 방법… BESPOKE 그랑데AI ‘직.관.적 열교환기’로 안심!

※ 소비자의 이해를 돕기 위한 연출된 화면으로 실제와 다를 수 있음. ※ 마이크로 안심필터 사용 시 열교환기 청소 주기 300회당 1회 알람 (미사용 시 100회당 1회 알람). 마이크로 안심필터 사용 시 필터 청소 주기 25회당 1회 알람 기준으로 제품 내 부가기능에서 3차필터알림 on 설정 필요 (초기 제품 구매 시 off 상태) ※ AI 공간 제습 | 일부 모델에 한해 제공. 제습 기능 사용 시, 건조용 열교환기 커버 ↔ 공간제습키트™ 변경 필요. 건조기의 공간제습+ 추천 알림은 ‘AI 맞춤추천’ On 설정 시에만 발생하며, 건조 코스 시작 시의 습도가 80% 이상으로 감지된 경우 해당 코스 종료 시 공간제습+ 추천 알림. 센싱되는 습도는 제품 위치와 환경에 따라 실제 습도와 차이가 있을 수 있음 ※ 열풍내부살균 | 건조기 내부 황색포도상구균, 대장균을 99.9 % 살균. 세균으로 오염된 면직물(3cm x 3cm)을 상기 이미지상 표시된 9곳에 부착 후 열풍내부살균 코스 작동. 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.