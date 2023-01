로베르토 렘펠 한국GM 사장 “경영 정상화·흑자달성 문제없다”

한국GM이 경영 정상화에 자신감을 보이며 2023년 흑자 달성을 예상했다. 30일 한국GM은 서울 여의도 콘래드 호텔에서 ‘더 뉴 비기닝, 더 뉴 제너럴 모터스(The New Beginning, The New General Motors)’ 기자간담회를 개최하며 새로운 비전을 공개했다.로베르토 렘펠 한국GM 사장은 2023년 지속 가능 경영을 목표로 ①비즈니스 효율성 증대 ②쉐보레·캐딜락·GMC 등 새로운 브랜드 전략 ③EV(전기차) 포트폴리오 강화 ④탁월한 고객 경험 제공까지 ‘4가지 중심축’을 통해 경영 정상화를 달성한다는 방침이다.구체적인 계획으로 ▲신차 ‘트랙스 크로스오버’ 1분기 내 국내 출시 ▲국내 공장에서 차량 연간 50만대 생산 ▲신차·부분변경 모델 6종 국내 출시 ▲전기차 플랫폼 ‘얼티엄’ 적용한 EV 첫 출시를 제시했다.아울러 차량을 구매한 소비자들의 AS 만족도를 높이기 위해 8층 규모로 동서울서비스센터를 재건축하고 서비스 질을 향상하겠다고 설명했다. 추가로 고품질 에이씨델코(ACDelco) 부품을 도입하고 커넥티비티 프로그램 온스타(OnStar) 서비스를 올해 안에 론칭 한다고 전했다.렘펠 사장은 “2023년 GM은 매우 야심 찬 계획을 세우고 있다. 우리는 이미 성장을 위한 기반을 확실하게 마련했으며 이제 2023년 흑자전환과 이후 지속 가능한 성장을 달성할 준비가 돼 있다”고 힘주어 말했다.이어 에이미 마틴 최고재무책임자는 “지난해에는 지속적인 비용 절감, 수익성 있는 글로벌 차량 라인업의 확장, 환율 효과 등을 통해 재무실적에서 의미 있는 진전을 이뤄냈으며, 이를 통해 손익분기점을 넘길 것으로 예상한다. 2023년에도 재무실적에서 긍정적인 모멘텀이 지속될 것으로 보고 있다”고 밝혔다.Q&A 세션에서는 경영 정상화 및 흑자전환에 대한 질문이 이어졌다. 50만 대 국내생산과 소비자 관리에 대한 구체적인 질의응답이 오갔다.렘펠 사장은 “신차 2개 차종을 창원과 부평 공장에서 생산하면 50만 대를 충분히 생산할 수 있다”고 강조하며 전기차 관련해서는 “향후 국내 공장에서도 전기차를 배정받아 생산하는 시기가 올 것”이라고 덧붙였다. 다만 시기를 특정하지는 않았다.정정윤 최고마케팅책임자는 “GM 멀티브랜드 하우스를 상반기 내 오픈해 소비자들에게 가까이 다가가려고 한다. 소비자들이 좋아하는 차량은 모두 만나 볼 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 멀티브랜드 하우스는 GMC 등 한국GM이 판매하는 전 차종을 전시하고 소비자들이 경험하는 공간이 될 것으로 예상된다.동아닷컴 김상준 기자 ksj@donga.com