ⓒ뉴시스

에스파는 지난 17~18일 도쿄 돔에서 ‘2024 라이브 투어 - 싱크 : 하이퍼 라인 -인 도쿄 돔 -스페셜 에디션-’(2024 LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -Special Edition-)을 개최했다.해외 가수가 도쿄 돔에서 2년 연속으로 단독 콘서트를 연 건은 에스파가 처음이다. 에스파는 앞서 후쿠오카, 나고야, 사아타마, 오사카 등 4개 도시에서 9차례에 걸쳐 아레나 투어를 열어 매진을 기록하며 10만 관객을 동원했다.이어 ‘홀드 온 타이트’(Hold On Tight)를 시작으로 ‘스파이시’(Spicy), ‘욜로’(YOLO), ‘리브 마이 라이프’(Live My Life), ‘위 고’(We Go) 등을 부르며 현장의 열기를 최고조로 끌어 올렸다.에스파는 “작년에 이어 올해도 이렇게 도쿄 돔에서 공연할 수 있었던 것은 모두 여러분 덕”이라며 “이렇게 많은 분이 한 공간에 모여 저희의 음악을 듣고 무대를 봐주셔서 너무 감동”이라고 소감을 전했다.이어 “이번 공연도 최선을 다해 준비했으니 여러분들도 즐거운 시간이었으면 좋겠다”며 “앞으로도 최선을 다하는 모습을 보여드릴 테니 항상 함께해 달라”고 말했다.[서울=뉴시스]