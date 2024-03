트와이스, ‘빌보드 200’ 1위…K팝 그룹 8번째

K팝 간판 걸그룹 ‘트와이스(TWICE)’가 마침내 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 1위를 차지했다.3일(현지시간) 빌보드가 홈페이지에 게재한 9일 자 차트 예고기사에 따르면, 트와이스가 지난달 23일 발매한 미니 13집 ‘위드 유-스(With YOU-th)’는 9만5000장(루미네이트 집계) 상당의 판매량으로 이번 주 ‘빌보드 200’ 정상에 올랐다.K팝 걸그룹 중 ‘블랙핑크’ ‘뉴진스’에 이어 세 번째다. ‘방탄소년단’(BTS) ‘슈퍼엠’ ‘스트레이 키즈’ ‘투모로우바이투게더’ ‘에이티즈’ 등 보이그룹까지 포함하면 K팝 그룹 중 여덟 번째로 1위를 거머쥐었다.북미 시장에서 큰 인기를 누리고 있는 트와이스는 사실 이미 해당 차트에서 1위를 차지했을 만큼의 음반 판매량을 기록했지만, 대진운이 좋지 않았다.지난해 3월 내놓은 미니 12집 ‘레디 투 비(READY TO BE)’는 ‘빌보드 200’ 역사에서 한국 여성 가수 중 가장 높은 첫 주 판매량인 15만3000장의 기록을 썼음에도 미국 컨트리 스타 모건 월렌의 ‘원 싱 앳 어 타임(One Thing At A Time)’에 밀려 2위를 차지했다. ‘빌보드 200’ 1위를 차지한 뉴진스 ‘겟 업’과 블랙핑크 ‘디 앨범’의 첫 주 판매량은 각각 12만6500장과 11만장이었다.‘빌보드 200’ 순위는 전통적인 음반 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA(streaming equivalent albums), 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 TEA(track equivalent albums)를 합산해 매긴다. ‘위드 유-스’의 물리적 음반 판매량은 9만장이다. SEA 유닛은 4500점, TEA 유닛은 500점이다.‘위드 유-스’에 실린 트랙은 대부분 한국어다. 영어가 아닌 언어로 된 앨범이 ‘빌보드 200’에서 1위를 차지한 24번째다. 올해 비영어권 앨범 1위는 이번이 처음이다.트와이스는 이번 앨범 ‘위드 유-스’와 ‘레디 투 비’를 포함 다섯 번째 ‘빌보드 200’ 톱10 진입을 이뤘다. 2021년 11월 발매한 정규 3집 ‘포뮬러 오브 러브: O+T=<3(Formula of Love: O+T=<3)’로 3위를, 2022년 8월 발매한 미니 11집 ‘비트윈 원앤투(BETWEEN 1&2)’로 역시 3위를 차지했다. 2021년 6월 발매한 미니 10집 ‘테이스트 오브 러브(Taste of Love)’로는 해당 차트 6위를 기록했다.‘빌보드 200’엔 K팝 걸그룹 최다인 일곱 번째 진입이다. 2020년 6월 발매한 미니 9집 ‘모어 앤 모어(MORE & MORE)’로 ‘빌보드 200’ 200위를 차지하며 해당 차트에 처음 진입했고, 같은 10월 발매한 정규 2집 ‘아이즈 와이드 오픈(Eyes wide open)’으로 이 차트 72위를 차지했다.트와이스 멤버들은 솔로로도 ‘빌보드 200’에서 존재감을 증명하고 있다. 재작년 트와이스 첫 솔로 주자로 나섰던 나연이 솔로 미니 1집 ‘아이엠 나연(IM NAYEON)’으로 ‘빌보드 200’ 7위에 올랐고, 지효는 작년 발매한 솔로 미니 1집 ‘존(ZONE)’으로 ‘빌보드 200’ 14위를 차지했다.트와이스가 ‘위드 유-스’의 타이틀곡 ‘월 스파크(ONE SPARK)’로 미국 대중음악계 풀뿌리 인기의 상징인 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 추가 성과를 낼 지도 관심이다. 트와이스는 지난 2021년 10월에 발매한 첫 영어 싱글 ‘더 필스’를 통해 ‘핫100’ 83위로 처음 진입했다. 작년 1월 발매한 두 번째 영어 싱글 ‘문라이트 선라이즈(MOONLIGHT SUNRISE)’로 ‘핫100’에 두 번째 진입하며 84위를 차지했다.[서울=뉴시스]