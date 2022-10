그룹 ‘있지(ITZY)’가 첫 번째 월드투어의 미국 첫 공연지인 LA 콘서트를 성공적으로 개최했다.28일 JYP엔터테인먼트에 따르면, 지난 8월 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 시작한 ‘있지 첫 번째 월드투어 ’체크메이트‘(ITZY THE 1ST WORLD TOUR ’CHECKMATE‘)’의 첫 해외 공연이 지난 26일(이하 현지 시간) 미국 로스앤젤레스 유튜브 시어터(YouTube Theater)에서 열렸다.있지는 미국 빌보드 메인 차트 ‘빌보드 200’ 입성의 영광을 안겨준 미니 앨범 ‘게스 후(GUESS WHO)’ 타이틀곡 ‘마피아 인 더 모닝(마.피.아. In the morning)을 시작으로 있지의 그룹 대표곡들을 선보였다.지난 21일 선공개한 영어 싱글 ’보이즈 라이크 유(Boys Like You)‘ 무대를 최초 공개했고, 해외 가수 노래에 본인들의 개성을 입힌 개인 공연도 선보였다.있지의 미주투어는 로스앤젤레스를 시작으로 29일 피닉스, 내달 13일 뉴욕 등 총 8개 지역에서 개최된다.[서울=뉴시스]