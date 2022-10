샤이니 키, 3년8개월 만에 대면 공연…독보적 ‘키랜드’ 완성

샤이니 키(SM엔터테인먼트 제공)

샤이니 키(SM엔터테인먼트 제공)

샤이니 키(SM엔터테인먼트 제공)

그룹 샤이니 키가 솔로 콘서트의 화려한 막을 올렸다.키는 22일 오후 서울 장충체육관에서 ‘키 콘서트 - 지오에이티 (그레이티스트 오브 올 타임) 인 더 키랜드’(KEY CONCERT - G.O.A.T. (Greatest Of All Time) IN THE KEYLAND)를 개최했다.약 3년 8개월 만에 대면으로 열린 이번 공연은 티켓 오픈과 동시에 시야제한석까지 전석 매진을 기록, 키는 오는 23일까지 총 8000여 명의 팬들과 만나 호흡할 예정이다.키는 이날 독보적인 음악과 퍼포먼스, 패션 등 키의 유니크한 스타일을 만끽할 수 있는 황홀한 공연으로 관객들을 사로잡았다. 정규 2집 타이틀곡 ‘가솔린’으로 오프닝을 장식한 키는 지난 8월 발매한 정규 2집의 전곡 무대를 비롯해 ‘센 척 안 해’ 등 정규 1집 수록곡, ‘배드 러브’ 등 첫 번째 미니앨범 수록곡과 일본 솔로 데뷔곡 등 무대를 선사해 이목을 사로잡았다.이번 공연 연출은 SM 퍼포먼스 디렉터 황상훈이 맡아 키의 개성을 극대화했으며, 강렬한 원색 조명과 레이저 효과, LED 스크린, 분할 리프트 등 다양한 무대 장치가 어우러져 눈을 뗄 수 없는 ‘키랜드’를 완성했다.한편 ‘키 콘서트 - 지오에이티 인 더 키랜드’는 오는 23일 공연을 남겨두고 있으며, 이날 공연은 글로벌 플랫폼 비욘드 라이브(Beyond LIVE)를 통해 온라인 동시 생중계도 진행된다.(서울=뉴스1)