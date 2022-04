싸이, ‘댓 댓’ MV 티저 추가 공개…BTS 슈가 “죽이 잘 맞아”

싸이(PSY)가 방탄소년단(BTS) 슈가(SUGA)와 폭발적인 시너지를 예고했다.정규 9집 타이틀곡 ‘That That (prod. & ft. SUGA of BTS)’의 공동 프로듀싱에 이어 가창으로도 호흡을 맞추며 폭발적인 시너지를 선보인다.싸이는 27일 공식 SNS와 네이버 NOW. ‘#아웃나우(#OUTNOW)’를 통해 정규 9집 ‘싸다9’의 타이틀곡 ‘댓 댓(prod. & ft. SUGA of BTS)(That That)’의 두 번째 뮤직비디오 티저와 인터뷰 영상을 추가 공개했다.이와 함께 슈가가 싸이와 ‘댓 댓’ 공동 프로듀싱에 이어 피처링에도 참여한 소식이 전해져 팬들의 기대감을 높였다.추가 공개된 인터뷰 영상에서 두 사람은 “‘가요계에는 ’되는 노래는 후딱 나온다‘라는 정설이 있다. 오랜만에 느껴보는 대단한 ’후딱‘이었다. 서로 탁구마냥 똑딱 똑딱 엄청 빠르게 작업했다. 죽이 잘 맞았다”라고 말했다. 16년 나이 차를 뛰어 넘는 가요계 선후배의 음악적 케미스트리에 기대감이 고조되고 있다.함께 공개된 두 번째 뮤직비디오 티저 영상은 카우보이 복장을 한 싸이가 역동적인 움직임과 함께 음원 일부를 선보이는 장면이 담겨있다.싸이의 정규 9집 ‘싸다9’는 오는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매될 예정이다.[서울=뉴시스]