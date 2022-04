BTS 올해도 그래미 수상 불발… 도자캣-시저 수상

그룹 방탄소년단(BTS)이 3일(현지시간) 미 네바다주 라스베이거스의 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제64회 그래미 시상식에 도착해 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2022.04.04. AP/뉴시스

방탄소년단(BTS=RM·진·슈가·제이홉·지민·뷔·정국)이 아쉽게 올해도 그래미 수상에 실패했다.방탄소년단은 4일 오전 9시(한국 시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제 64회 그래미 어워드(Grammy Awards)에서 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상 후보에 올랐다.수상의 영광은 도자캣(Doja Cat)&시저(SZA)에게 돌아갔다. 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 후보로는 방탄소년단(BTS) ‘버터’(Butter)를 비롯, 토니 베넷(Tony Bennett)&레이디 가가(Lady GAGA) ‘아이 겟 어 킥 아웃 오브 유’(I Get a Kick of you), 저스틴 비버(Justin Bieber&베니 블랑코(Benny Blanco) ‘론리’(Lonely), 콜드플레이(Coldplay) ‘하이어 파워’(Higher Power)가 이름을 올렸다.방탄소년단은 이날 수상에서 아쉬운 고배를 마셨지만 폐쇄적인 그래미 시상식에서 지난해 ‘다이너마이트’(Dynamite)에 이어 ‘버터’까지 잇따라 수상 후보로 인정했다는 점에서 K팝 역사의 한 획을 그은 그룹임에 틀림없다. 이제까지 그래미에서 수상한 아시아 팝가수는 없다.이날 방탄소년단은 단독 퍼포먼스를 펼치며 다시 한번 많은 이들의 눈을 사로잡았다. 깔끔한 검정 재킷을 입고 무대에 오른 멤버들은 화려한 첩보 작전을 방불케하는 공연을 연출하며 또다시 방탄소년단의 위상을 떨쳤다.한지혜 동아닷컴 기자 onewisdom@donga.com